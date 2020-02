Eine widerliche Hass-Kombination

Nähe zur Verschwörungen

Der Aufschrei war gross, seine Partei distanzierte sich zu Recht, kündigte sofort Gespräche an, und leitet nun ein Ausschlussverfahren ein; doch das Problem ist damit noch lange nicht gelöst. Radtke entschuldigte sich nicht, im Gegenteil, er legte nach, im Stile eines Verschwörungstheoretikers. Er griff «Fridays for Future» an, schwafelte von Pädophilie innerhalb der Bewegung, drohte den bekanntesten Gesichtern wie Luisa Neubauer mit der Veröffentlichung von «Geheimnissen» und unterstellte einem SPD-Abgeordneten eine aussereheliche Affäre (obschon dieser gar nicht verheiratet ist).

Nun kann man sicherlich sagen, dass sich Radtke mit seinen wüsten Ergüssen selber disqualifiziert und sich für seine Zukunft eine schwere Bürde auferlegt hat. Die TAZ titelte gar: «Der Junge braucht einen Arzt.» Bedauer­licherweise lässt sich aber der Fall weder mit einer Ferndiagnose aus der Welt räumen noch mit Nichtbeachtung. Denn Radtke, so scheint es, erliegt immer mehr einer Obsession. Er spricht nun via Stream zu seinen Followern im Internet, teilt krudeste Ansichten und spielt gleichzeitig Kriegsspiele – und wählt dafür die Nazis als sein Team aus. Das grosse Problem: Der Mann kommt bei vielen an, vor allem bei Rechtsextremen (darunter viele AfD-Anhänger), die ­seine Inhalte freudig verbreiten. Eine widerliche Kombination.

Salonfähiges extremes Gedankengut

Radtke distanziert sich von rechtsextremen Gedankengut, nennt sich selbst antifaschistisch. Vielleicht glaubt er das ja wirklich. Aber es zeigt sich mal wieder deutlich: In Deutschland grassiert extremes Gedankengut, auf allen Seiten.

Dass dieser Fall so hohe Wellen schlug und nicht im Wust der Nachrichtenflut unterging (weil von einem unbedeutenden Verwirrten ausgelöst): Es ist auch Ausdruck dessen, wie hysterisch das Klima derzeit ist in politischen Debatten.

Die Radikalen, die Extremen füllen das Vakuum, das zaudernde Politiker geschaffen haben, in einem Land, das wirtschaftlich hervorragend dasteht – auch wenn viele davon nichts ­merken. Und dafür, quasi als Dessert, werden die Bürger noch für ihre Verhaltensweise kritisiert (böses Auto, böses Fleisch, böse ­Ländler). Das treibt viele ­Menschen geradezu in die Hände von politischen Agitatoren an den Rändern der ­Gesellschaft, die Mitte dagegen wirkt paralysiert.

Es bleibt nur die Hoffnung, dass Menschen wie Radtke in ihrer geistigenVerwirrtheit am Ende die Vernünftigen aufrütteln, sie ihre Stimme nicht nur erheben, sondern auch gehört werden. Es wäre bitter nötig.