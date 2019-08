Eine politische Selbstinszenierung: Seehofer spielt Gott

Der Fall ist bekannt. Ein Eritreer stösst am 29. Juli im Hauptbahnhof Frankfurt eine Mutter und ihren 8-jährigen Sohn unter einen Zug. Sie überlebt, der Bub ist tot.

Inzwischen wissen wir mehr. Der Täter lebt mit seiner Frau und den Kindern in der Schweiz. Er arbeitet in fester Anstellung und gilt als vorbildlich integriert. In letzter Zeit plage ihn der Verfolgungswahn. Die Polizei musste wegen Gewalt zu Hause intervenieren. Das ist inzwischen Routine-Alltag. Jedesmal an das Schlimmste denken zu müssen, geht einfach nicht. Das Motiv für die Tat ist näheren Bekannten ein ungläubiges Rätsel.