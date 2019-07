Eine fast perfekte grüne Welle

Konkret wird heikel

Nichts sehnen die Grünen und ihre Wähler deswegen mehr herbei als Neuwahlen. Kündet die SPD im Dezember die Koalition auf, wäre es möglicherweise schon im März 2020 so weit. Damit könnte wie nebenbei auch der alte Fluch brechen, dass die grüne Opposition meist zur Mitte der Legislatur in den Umfragen am höchsten steht, bis zur Wahl aber wieder auf das Startniveau zurückfällt.

Je näher der Wahltag rückt, desto stärker wachsen freilich auch die Risiken. Die Frage, ob und mit wem die Grünen das Kanzleramt anstreben sollen, könnte das bisher so harmonische Duo Habeck/Baerbock und ihre Partei entzweien. Was die zentralen Forderungen angeht, muss im Wahlkampf aus Vagheit Klarheit werden. Wer soll die Kindergrundrente bezahlen (10Milliarden Euro jährlich), das ziemlich bedingungslose Grundeinkommen (30 Milliarden jährlich), die Investitionen des Klimafonds (100 Milliarden)? Sobald grüne Wünsche ein Preisschild bekommen, wächst in der Regel der Widerstand gegen sie, selbst in der eigenen, gutverdienenden Anhängerschaft.

Nach Fukushima zogen die Grünen mit einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes und einer verschärften Erbschaftssteuer in den Wahlkampf. Diesmal heisst es bisher nur, man wolle die Steuereinnahmen aus Kapital, Gewinn und Vermögen erhöhen – egal, wie. Ein bisschen konkreter muss es dann schon werden.