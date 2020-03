Ein herzerwärmendes Lebenszeichen

Überhaupt: die Solidarität. Die Zeitungen berichten von kleinen und grösseren Hilfsgesten unter Bürgern, die das Geschäftsmodell der Berufszyniker zerzaust. Von jungen Menschen etwa, die unten auf der Pinwand im Eingang der Wohnhäuser anbieten, für alle Bewohner die Besorgungen im Supermarkt zu machen und die Tüten dann vor die Haustüren zu legen – «social distancing», aber mit Herz.

Enttäuschung über Lagarde

Die allermeisten Italiener halten sich an die Verordnungen, und die, die es nicht tun, werden von der Polizei dazu angehalten. Die Disziplin spiegelt sich auch in der jüngsten Umfrage des Corriere della Sera: 62 Prozent der befragten Italiener sagen, sie hielten die Massnahmen ihrer Regierung für richtig und effizient. 25 Prozent finden, sie müssten noch drastischer sein. Fast niemand glaubt mehr, dass es eine Alternative gibt zur Einfrierung des öffentlichen Lebens, zur Quasitotalbockade. Mit Verwunderung schaut man in die Nachbarländer im Norden, wo man nun schon nach der Schulschliessung von «Lockdown» spricht.

In dieses kompakte und selbstmotivierende Gefühl, in der Not richtig zu reagieren, platzten diese Woche die Worte von Christine Lagarde, der französischen Chefin der Europäischen Zentralbank. In Italien spricht man von einer «Gaffe», ein Wort, das aus dem Französischen entlehnt ist: einem Patzer, einem Fauxpas. Aber war es das auch? Als Lagarde erklärte, wie die EZB die absehbare Wirtschaftskrise abfedern möchte, sagte sie unter anderem auch, es liege nicht an ihrem Institut, den Spread, die Zinsdifferenz zwischen den deutschen und den italienischen Staatsanleihen, auszugleichen – oder anders: Wenn Italien Probleme habe wegen seiner hohen Schuldenlast, sei das nicht ihr Problem. Der Spread stieg darauf schnell auf 260 Punkte, so hoch war er schon lange nicht mehr, und die Mailänder Börse erlitt den grössten Einbruch in ihrer Geschichte: minus 16,9 Prozent.

Wenn sich Italien allein gelassen fühlt

Lagarde war wohl daran gelegen, sich von ihrem Vorgänger abzusetzen, dem Italiener Mario Draghi. Mit seiner Devise «Whatever it takes» hatte Draghi in der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass Italien auch in sehr komplizierten Zeiten an Kredite kam.

Lagardes Spitze empfanden die Italiener nun als unsensibel, ja als unerhört, zeitlich völlig deplatziert, und zwar quer durch das politische Spektrum. Im rechtssouveränistischen Lager war die Empörung natürlich am grössten, dort verpasst man keine Gelegenheit, sich an Europa und seinen Institutionen zu reiben. «Wir baten um Hilfe und wurden geohrfeigt», sagte zum Beispiel Oppositionschef Matteo Salvini von der Lega. Auch Staatspräsident Sergio Mattarella klagte laut, und das kommt nun wirklich selten vor: Italien erwarte aus Europa jetzt Solidarität und keine Hürden, schrieb er in einer Protestnote.

Es braucht nicht viel, und Italien fühlt sich wieder allein gelassen wie während der Jahre der grossen Migrationswellen über das zentrale Mittelmeer. Damals profitierte Salvini.

In Brüssel verstand man schnell, diesmal schon. Ursula von der Leyen korrigierte Lagardes «Gaffe» mit einem Bekenntnis, das die Gemüter besänftigte: «Italien erhält, was es braucht», sagte die EU-Kommissionspräsidentin. Und das klang ein bisschen wie Draghis «Whatever it takes».