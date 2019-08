Ein Gefühl der Leere

Ich hatte ein ähnliches Gefühl erwartet, als Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini mitten in der Sommerpause eine Regierungskrise auslöste. In der Hoffnung auf Neuwahlen entzog er dem Premier Giuseppe Conte das Vertrauen, ohne aber vorher die Mehrheitsverhältnisse im Parlament genau zu studieren.

Inzwischen wurde eine neue Regierung gebildet: Die Fünf-Sterne-Bewegung, die bis vor kurzem noch mit der Lega an Italiens Spitze stand, hat sich mit den Sozialdemokraten verbündet. Dabei soll der alte Regierungsschef Conte auch gleich der neue sein.

Ein Grund zur Freude, eigentlich. Oder zumindest ein Grund, um positiver in die Zukunft zu blicken. Die Populisten-Regierung ist nicht mehr. Und Salvini vorerst weg. Er hat Italien in wenigen Monaten übler zugerichtet als Berlusconi in zwei Jahrzehnten. Weniger finanziell und wirtschaftlich als vielmehr auf der sozialen, moralischen und ethischen Ebene.

Berlusconi verkaufte immerhin Träume, Salvini hatte ausser Hass und Missgunst nicht viel zu bieten. Er nutzte die Angst der Italiener vor Arbeitslosigkeit und Armut dazu, um noch mehr Angst zu schüren – insbesondere vor ­Migranten. Die hässliche Fratze des Landes kam zum Vorschein, fremdenfeindliche Strömungen wurden ­begünstigt.

Aber anstatt Erleichterung empfinde ich Leere. Kurz nachdem Salvini Anfang August nach seiner Strandtour die Bombe hatte platzen lassen, schrieb der italienische Journalist Roberto Renga auf Twitter: «Wenn das alles vorbei sein wird, denn irgendwann wird es vorbei sein, dann werden dennoch Trümmer übrig bleiben, verbrannte Seelen, die Toten im Meer, die Verachtung der Welt, die Armut eines Landes, das aufgehört hat, Schönheit, Ideen und Kultur zu verfolgen, das aufgehört hat zu träumen.»

Italien wurde in den vergangenen Jahren ausgehöhlt, und daran sind Salvini und die letzte Regierung nicht allein schuld. Geblieben ist eine verblasste Hülle, die vage an Stolz, Eleganz, Schönheit und Liebe erinnert.

Der Glaube an bessere Zeiten fehlt. Das liegt auch an der vertrackten Konstellation der soeben entstandenen Koalition. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten verbindet eine tiefe, gegenseitige Abneigung.

Die beiden Parteien haben mehrfach miteinander verhandelt, immer erfolglos. Das erste Mal nach den Parlamentswahlen im Jahr 2013. Damals siegte zwar die Linke, sie konnte aber wegen des komplexen Wahlgesetzes keine Mehrheit bilden.

In einem Interview mit der «Basler Zeitung» bezeichnete der Komiker Beppe Grillo, Mitbegründer des Movimento 5 Stelle, den Partito Democratico als die Partei, die Italien am meisten geschadet habe. Während zwanzig Jahren habe die Linke vorgetäuscht, in der Opposition zu sitzen, sei aber Berlusconis grösste Verbündete gewesen. «Berlusconi ist hingegen ein ehrlicher Feind.»