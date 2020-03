Gewiss ist das ein Herunterspielen, wie es die bürgerlichen Parteien meisterhaft beherrschen. Die gegenteilige Methode praktiziert die politische Linke seit Jahrzehnten: Sie wettert über mangelnde Kontrollen und skandalisiert. Beide Methoden sind ziemlich billig.

Deshalb will ich etwas tiefer graben und fragen: Warum immer Zug? Ganz einfach gesagt: weil Zug das wollte. Weil es sich darauf spezialisiert hat. Weil es genug Handlanger hatte und hat. Weil alle davon profitieren.

Die Zugerinnen und Zuger profitierten

Das will ich etwas ausführen: Es war ein Zürcher Anwalt, der den Zugern in den 1920er-Jahren neue Steuergesetze diktiert hat. Es waren amerikanische Firmen, die nach dem Krieg ihre Gewinne verschieben wollten und in Zug dank den neuen Gesetzen die idealen Bedingungen dafür vorfanden.

Es waren Zuger Anwälte und Treuhänder, die das grosse Geschäft witterten und innert Stunden neue Domizil- und Holdingfirmen gründeten, egal, wer kam und was er zu verstecken hatte.

Es ist in Zug mit der Wirtschaftspolitik so wie weltweit mit der Klimapolitik: Wir sind alle ein bisschen schuld.

Es waren die Zugerinnen und Zuger, die davon profitierten, indem mehr Steuergelder nach Zug flossen und Zug so verdammt reich wurde. Sie winkten eine Steuersenkung nach der anderen durch. Damit sparten sie selber auch ein paar Franken, während die Grossverdiener Millionen einsparten, sodass immer noch mehr Reiche und Superreiche nach Zug kamen.

Ja, die Zugerinnen und Zuger perfektionierten das diskrete, quasi verschlüsselte Geldverstecken als lukrativen Gewerbezweig. Dazu suhlte man sich im Gefühl, halt einfach etwas schlauer als die anderen zu sein. Das war arrogant, aber Rechtfertigung genug. Dabei führte die vereinigte Zuger Treuhand-und-Anwalts-Truppe das Zepter, sie aktualisierte das Zuger Recht und verstand das Freiheitliche ihres Liberalismus stets als Moralfreiheit.

Jeder muss bei sich selber anfangen

Was hat das Ganze mit uns Zugern zu tun? Alle, die in Zug leben, profitieren vom zweifelhaften Geschäftsgebaren Zugs, alle sitzen im gleichen Boot – die einen vorne bei der Luxuskoje mit Cüpli, vergoldeten Kissen und seidenem Baldachin, die anderen hinten am Stehruder, wo man nass wird.