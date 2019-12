Drei magische Wörter tragen Boris Johnson durch den Wahlkampf

Sprachs, schnappte sich das Handy und steckte es, damit er Ruhe hatte, in die eigene Tasche. Erst etwas später, als er das Gerät mit einer Entschuldigung wieder herausrückte, schien es ihm zu dämmern, was er da angerichtet hatte. Zu diesem Zeitpunkt klagte sein Kontrahent Jeremy Corbyn von Labour bereits in allen Medien, Johnson sei herzlos.

In der Tat verstärkte der kuriose Vorfall den Eindruck, dass Boris Johnson die Lage anderer wenig berührt – dass er vor den Folgen jahrelangen Sparens im öffentlichen Gesundheitswesen durch konservative Regierungen lieber die Augen verschliessen will. Ein gefühlloser Premier? Einer, der die Notlage seiner Mitbürger nicht ernst nimmt? In Panik entsandte die Konservative Partei den Gesundheitsminister nach Leeds, um vor Ort Mitleid zu bekunden und Hilfe zu versprechen. Aber der Schaden war angerichtet. Johnson gehe es nur um sich selbst und um die Macht in London, wetterten seine Gegner. Nicht um soziale Realitäten, um den Ernst der Lage im Land.

Nur ein Spiel?

Ob die Handy-Episode den Ausgang der britischen Wahlen noch beeinflussen wird, vermag niemand zu sagen. Bis zu diesem Moment sah sich Boris Johnson auf dem sicheren Weg zum Sieg. Die Episode stärkte aber wieder den Verdacht, den Johnson nie hat abschütteln können: nämlich dass Politik für ihn einfach ein Spiel ist, das es ihm erlaubt, sich in Szene zu setzen.

Und doch finden auch Wähler, die Johnson für einen Strolch halten, seine Form der Selbstdarstellung vergnüglicher als die spröde Art seines Kontrahenten Jeremy Corbyn. Mit seinen Sprüchen, seinem Augenrollen, seiner sorgsam verstrubbelten Mähne, der gespielten Tollpatschigkeit und allerlei privaten Geschichten weiss sich Johnson jederzeit im Interesse der Öffentlichkeit, während Corbyn wenig Unterhaltungswert hat.

Um «ihrem» Mann nicht allzu viel Gelegenheit zu Patzern zu geben, haben sich Johnsons Strategen bemüht, ihm ernstere Prüfungen zu ersparen. Mehrere ­TV-Debatten, darunter eine wichtige über Klimawandel, fanden ohne Johnson statt. Pressekonferenzen versuchte er zu meiden. Ein Interview mit dem gefürchteten BBC-Moderator Andrew Neil schlug er aus. Seine Gegner warfen ihm vor, sich nur davor drücken zu wollen, dass seine «Lügengeschichten» auf Herz und Nieren geprüft würden.

Doch bis zur Handy-Episode konzentrierte sich Johnson – wie schon bei seiner Wahl zum Parteichef der Konservativen im Sommer – auch diesmal mit erstaunlicher Selbstbeherrschung auf das Konzept, das ihm seine Helfer vorgegeben hatten. Es hat sich im Wahlkampf als äusserst wirksam erwiesen.

Das gleiche Team, das schon 2016 die Brexit-Kampagne geleitet hatte, lieferte seinem Chef auch diesmal die zündende Idee. Bei der Brexit-Abstimmung hatte der Slogan «Take Back Control», holen wir uns die Kontrolle über unser Leben zurück, die Stimmung im Lande perfekt getroffen. Im Wahlkampf lauteten die drei magischen Wörter nun «Get Brexit Done», bringen wir den Brexit hinter uns.

Kein Tag verging, an dem Boris Johnson diese drei Wörter nicht dutzendfach wiederholt hätte. Keine Rede gab es, in die er sie nicht eingeflochten hätte, so oft es nur ging. «Get Brexit Done» wurde zur Losung seiner Regierung. Es war ein Spruch, der erneut haargenau die Stimmung im Lande traf.

Die positive Note

Denn die des Brexit-Gerangels müden Briten wollen nichts lieber, als dass das Thema von der Tagesordnung verschwindet und man sich nicht mehr mit dem leidigen EU-Austritt abplagen muss. Clever verband Johnson damit das Versprechen, die britische Politik wieder «in Fahrt» zu bekommen, Grossbritanniens «Potenzial zu entfesseln» und gezielt in Schulen, Spitäler und Polizei zu investieren. Das eine mit dem andern zu verbinden, die Umsetzung des Brexit zur Voraussetzung für einen anschliessenden Reformschub zu machen, erwies sich als genial – zumal Johnson nach neun Jahren konservativer Sparpolitik das «Ende der Austerität» einläutete und so «seinem» Brexit eine positive Note verlieh.