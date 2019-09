Diese Auswege bleiben Johnson

Zur Erinnerung: Der Backstop soll verhindern, dass zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eine feste Grenze installiert werden muss. Die Gefahr von gewalttätigen Unruhen wie in den 80er-Jahren und früher ist allgegenwärtig. Solange sich Grossbritannien und die EU in der Nach-Brexit-Frage nicht auf einen neuen Handelsvertrag einigen, der Kontrollen überflüssig macht, müsste Nordirland wirtschaftlich im Binnenmarkt der EU verbleiben und Grossbritannien in der Zollunion. Die Brexit-Befürworter wollen das nicht.

Die stets herumgeisternden «technologischen Alternativen», um Grenzkontrollen ohne Schlagbaum durchzuführen, sind längst nicht so weit gediehen, um eine komplett offene Grenze zu garantieren. Deshalb bringt Johnson offenbar einen Backstop ins Spiel, der allein für Nordirland gilt und den Rest Grossbritanniens aus der Zollunion entlässt. Eine Idee, der Nachbar Irland und damit die EU sofort folgen könnten, hätte Johnson nicht einen Fallstrick eingebaut: Diese Lösung müsse einer demokratischen Kontrolle der Menschen Grossbritannien unterliegen, sagte er.

Die Interpretation: Sollten die 27 EU-Länder künftig Regeln des Binnenmarktes verändern wollen, müsste Grossbritannien jedes Mal zustimmen. Niemand in der EU kann das wollen.

Zudem ist äusserst ungewiss, ob Johnson so einen Deal durch das Unterhaus bringen kann. Denn der Plan würde Kontrollen in der irischen See, also zwischen Nordirland und dem Rest Grossbritanniens, erzwingen, was von der Demokratic Unionist Party (DUP) Nordirlands vehement abgelehnt wird. Auch bei den Konservativen gibt es viele, denen die Einheit des Königreichs über alles geht.

Sollte die Regierung Johnson auf dem EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober in Brüssel keinen neuen Austrittsvertrag erreichen, muss sie dem Gesetz gegen den No Deal zufolge einen Tag später die EU um eine Verschiebung bitten. Die Zeitung «The Times» berichtet, dass Johnson ernsthaft überlege, für diesen Fall zwei Briefe nach Brüssel zu schicken: Einen, in dem er eine Verschiebung beantragt. Und noch einen, in dem er schreibt, dass die Regierung diese Verschiebung gar nicht will. Die EU könnte das Ansinnen dann ablehnen, so die Kalkulation.

Die Umfragen stehen günstig für Johnson

Ein früheres Mitglied des höchsten britischen Gerichts, des Supreme Court, erklärte dazu der BBC: Er halte ein solches Vorgehen für einen Bruch des Gesetzes.

In London kursieren seit Tagen auch Gerüchte, Johnson könnte das neue Gesetz schlichtweg ignorieren. In der anschliessenden Auseinandersetzung vor Gericht und dem sogar drohenden Gang ins Gefängnis würde er zum Märtyrer und Freiheitskämpfer der Brexit-Bewegung. Doch traut sich Johnson wirklich, so weit zu gehen?