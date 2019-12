Die SPD entschärft ihre Forderungen an die Union

Im Willy-Brandt-Haus, dem Berliner Hauptquartier der SPD, stiessen die Aussenseiter aber sogleich auf Widerstand. Weder sind sie vertraut mit dem Apparat, noch verfügen sie über eine Hausmacht, sieht man einmal vom Büro des Juso-Chefs Kevin Kühnert ab. Das Establishment aber, das sie in der Urwahl der Mitglieder sensationell besiegten, sitzt noch in allen Ämtern: Walter-Borjans und Esken haben nicht nur eine Mehrheit des Vorstands gegen sich, sondern auch den deutschen Vizekanzler, die Minister der Regierung, fast die gesamte Fraktion des Bundestags und die geschlossene Riege der SPD-Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Der Druck ist riesig

Und von aussen erhöhte noch der Regierungspartner den Druck. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin, lehnte nicht nur «Nachverhandlungen» des Koalitionsvertrags ab, sie stellte auch klar, dass die vor einem ­Monat vereinbarte Grundrente nur Gesetz würde, wenn sich die SPD klar zur Koalition bekenne. Um die Grundrente hat die SPD seit Jahren gestritten. Dass sie sich zuletzt mit einer Regelung durchsetzen konnte, die deutlich über den Koalitionsvertrag hinausgeht, galt als grosser Erfolg.

Eigentlich wollten die neuen Vorsitzenden in ihrem Leitantrag an den heute beginnenden Parteitag scharfe Bedingungen formulieren, unter denen die SPD doch noch bereit wäre, mit CDU und CSU zu regieren. Es waren die Kernpunkte, für die sie von den Mitgliedern gewählt wurden: die Erhöhung des Mindestlohns von 9 auf 12 Euro die Stunde, zusätzliche Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz von 500 Milliarden Euro über zehn Jahre und die Ver­vierfachung des CO 2 -Preises auf 40 Euro pro Tonne.

Mit Ausnahme der letzten Zahl finden sich alle Forderungen in dem am Donnerstag vom Vorstand zuhanden des Parteitags verabschiedeten Leitantrag wieder – freilich in deutlich abgeschwächter Form. Aus «roten Linien» wurden mehr oder weniger verbindliche «Ziele», aus «Nachverhandlungen» simple «Gespräche», für die weder Format noch Zeitraum festgelegt wurden. Der Antrag gebe sicher nicht ihre «reine Lehre» wieder, räumte Esken ein. Aber er sei ein «guter Kompromiss» und ein Schritt in die richtige Richtung.

Groko-Gegner enttäuscht

Nach dem Willen der neuen Spitze soll am Parteitag auch noch nicht über die Regierungsbeteiligung entschieden werden. «Es wird niemand erwarten ­können», sagte Walter-Borjans, «dass man heute oder morgen eine Entscheidung trifft, dass man ohne Wenn und Aber in der Koalition bleibt, obwohl noch eine Menge Fragen offen sind und geklärt werden müssen.» ­Indem Esken und Walter-Borjans betonten, wie wichtig jetzt die ­Einigkeit der Partei sei, wiesen sie auf die Gefahr hin, dass ein radikaler Alleingang der neuen Führung die Partei durchaus zerreissen könnte.