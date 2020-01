Die Schande von Connewitz

Besuch im Krankenhaus

Prompt reagierte die deutsche Presse mit Relativierungsversuchen. Die TAZ stahl sich in das Krankenhaus, wo der verletzte Beamte behandelt wurde. Fazit: Alles halb so schlimm. Er sei «nur» unter lokaler Betäubung am Ohr operiert worden. Neo-SPD-Chefin Saskia Esken half auch gleich mit: «Sollte eine falsche Einsatztaktik Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, liegt die Verantwortung dafür beim ­sächsischen Innenminister.» Die Partei Die Linke schloss sich Esken und der TAZ an. Doch dann kam die «Zeit», und die Aufarbeitung der Vorfälle nahm neue Ausmasse an.

Den Journalisten der Zeitung wurde ein Video der Silvesternacht zugespielt – und was darauf zu sehen ist, verschlägt einem die Sprache.

Die Schlacht von Connewitz