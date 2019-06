Die Regierung regiert, was das Zeug hält

Weitere grosse Projekte sollen bis Ende Jahr folgen: die Abschaffung des einst für die Förderung des Ostens eingeführten Solidaritätszuschlags, die Einführung einer Grundrente, die Menschen, die lange gearbeitet haben, garantiert, dass sie im Alter mehr erhalten als jemand, der nie gearbeitet hat, und – vielleicht am wichtigsten – ein umfassendes Klimaschutzgesetz, das festlegt, wie Deutschland seine Klimaziele erreicht. Dort dürfte der CO 2 endlich auch im Verkehr, beim Wohnen und in der Landwirtschaft einen Preis bekommen – es wäre ein Durchbruch zu einer ökologischen Wende in Steuersystem, Industrie und Konsum.

Bei den Wählern verfestigte sich der falsche Eindruck, diese Regierung regiere nicht, sondern streite nur.

Die Grosse Koalition, als lethargisch und zerstritten verschrien und vom frühzeitigen Ende bedroht, fertigt also gerade Gesetze im Akkord. Warum, fragt man sich nicht nur in den Berliner Ministerien und Parteizentralen, schlägt sich das in der Wahrnehmung von Regierung und Regierungsparteien dann nicht besser nieder?

Viele Wähler und Medien trauen der Regierung nichts mehr zu, deswegen schauen sie gar nicht mehr genau hin. Viele haben aber nicht zu Unrecht auch den Eindruck, dass das Klein-Klein grosskoalitionärer Gesetzesarbeit längst nicht mehr zur Grösse der anstehenden Probleme passt: zur Verhinderung des Klimawandels etwa, zur Neuerfindung der EU oder zur menschenfreundlichen Gestaltung von Globalisierung und Digitalisierung.

Auch bei der Einwanderung haben viele dieses Gefühl: Ein von Grund auf neues Einwanderungsregime nach dem Beispiel des angelsächsischen Punkte­systems etwa hätte den Wunsch nach Neuanfängen bestimmt besser bedient als die gewissenhafte Neujustierung des bestehenden, immens komplizierten Regelwerks.

Profilsucht schadet

Teilweise haben sich die Regierungsparteien auch selbst um den Erfolg ihrer Arbeit gebracht: Im Bemühen, die Unterschiede zum ungeliebten Partner zu ­betonen und damit ihr Profil zu schärfen, hoben sie nach Kompromissen stets vor allem hervor, was dem Kompromiss aus ihrer Sicht noch fehlt – statt hervorzuheben, was schon erreicht wurde.

Der Profilierung der Parteien nutzte diese Haltung bisher wenig, vielmehr verstärkte sie die allgemeine Unzufriedenheit. Und bei den Wählern verfestigte sich der falsche Eindruck, diese Regierung regiere nicht, sondern streite nur.

Die Zeit läuft aus

Dass Angela Merkels letztes Kabinett gerade jetzt so viele Gesetze vorlegt, liegt natürlich nicht nur daran, dass die jeweiligen Minister mittlerweile die Zeit genutzt haben, ihre Versprechen zu erfüllen. Die Regierung will offensichtlich auch beweisen, dass sie handlungsfähig ist – und besser als ihr Ruf. Und selbstverständlich sind die meisten Ministerinnen und Minister auch realistisch genug, zu wissen, dass ihnen für ihre Gesetzesarbeit vermutlich nur noch dieses Jahr bleibt – trotz Mandats bis 2021.