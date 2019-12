Die plumpe Dämonisierung der SPD

«Am Bett der SPD» – unter diesem Titel publizierte Heribert Prantl, Kolumnist und Autor, in der «Süddeutschen Zeitung» einen Meinungsbeitrag, der sich mit den Überlebenschancen der deutschen Sozialdemokraten beschäftigte. Als hätte ihn der polemische «Anstoss» von Sebastian Briellmann in der «Basler Zeitung» vom 10.12.2019 angestachelt, kommentierte er – quasi als Replik – ebenso scharfzüngig wie treffend: «Es ist wohl noch keine demokratische Partei in der Geschichte der Bundesrepublik über so lange Zeit so heftig und so katastrophal kritisiert worden. Das hat mit gewaltigen politischen Fehlern zu tun, die diese Partei gemacht hat; das hat auch mit enttäuschter Liebe bei nicht wenigen Kritikern zu tun; das hat auch mit einer morbiden Lust zu tun, den Tod der traditionsreichen Partei zu erleben – und somit das Verschwinden des letzten Zipfels des sozialdemokratischen Zeitalters.» ... «Man hat es sich angewöhnt, sie als Bordstein zu behandeln, an den es sich gut pinkeln lässt. (SZ, 14.12.2019)