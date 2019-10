Die «nickenden Hunde» begehren auf

Johnson habe «wirklich verblüfft» ausgesehen

Johnson selbst zeigte sich in besagter Kabinettssitzung offenbar von der Kritik überrascht. Er soll so getan haben, als habe er von dem im Spectator veröffentlichten Schlachtplan nichts gewusst. «Ich bin mir nicht sicher, ob er etwas über Cummings' Briefing gewusst hat», wird ein Minister zitiert. Johnson habe «wirklich verblüfft» ausgesehen, als dies zur Sprache kam.

Am Mittwoch war Downing Street jedenfalls sehr darum bemüht, all die Spekulationen um einen No-Deal-Brexit wieder einzufangen. Der Premierminister werde alles dafür tun, weiter an einem Abkommen mit der EU zu arbeiten, hiess es in London. Dass nun wieder moderatere Töne angeschlagen werden, ist durchaus Teil von Johnsons Verwirrtaktik. Der Premierminister will jedenfalls noch in dieser Woche nach Dublin reisen, um mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar über die strittige Grenzfrage auf der irischen Insel zu sprechen.

Die Zeit drängt. Gelingt es Johnson nicht, spätestens beim EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober doch noch einen Deal zu erreichen, muss er laut Gesetz um eine Verlängerung der Austrittsfrist bitten. Doch das lehnt der britische Premier vehement ab. Seine Botschaft in Richtung Brüssel ist eindeutig: Das Vereinigte Königreich werde die EU am 31. Oktober verlassen – egal ob mit oder ohne Deal.