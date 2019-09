Die Macht des Parlaments

Es kommt Bewegung in die verfahrene Brexit-Debatte. Am Freitagmittag wurde bekannt, dass der britische Premier Boris Johnson den amtierenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker am Montag in Luxemburg treffen werde. Dem Vernehmen nach soll es dabei unter anderem um neue Vorschläge für das Grenzregime in Irland gehen, um die sogenannte «Northern Ireland only»-Lösung. Danach würde Nordirland sich im Wesentlichen weiter an die Regeln des EU-Binnenmarkts halten, eine Zollgrenze verliefe dann zwischen der irischen und der britischen Insel. EU-Insider sagten allerdings am Freitag, bis zu einer Einigung sei es noch ein «sehr, sehr weiter Weg».