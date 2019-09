Die Linke ist keine Alternative mehr

Im Osten wählen heute mehr als 40 Prozent der Arbeiter und Arbeitslosen AfD, nur noch 10 Prozent die Linke. Wer gegen «Elite» und «Establishment» protestieren oder «ostdeutsche Interessen» verteidigen will, wählt heute ebenfalls eher die Partei rechtsaussen. Die Linke dagegen, ätzen Wagenknechts Leute, kümmert sich lieber um sich selbst – oder um Leute, die keine Kümmerer brauchen.

Kipping glaubt, die «Unentschiedenheit» im Richtungsstreit mit Wagenknecht sei der Grund dafür, dass die Linke seit Jahren stagniere. Eigentlich will sie sagen: Ist Wagenknecht endlich weg, wird alles besser. Tatsächlich stürzt die Partei aber nicht nur im Osten ab, sondern verliert auch im Westen Wähler. Bei den Europawahlen im Mai holte sie deutschlandweit noch 5,5 Prozent der Stimmen. In den jüngsten Umfragen steht sie bei 7 Prozent, im Vergleich dazu ist der Osten geradezu eine Hochburg.

SPD nähert sich an

Braucht es die Linkspartei überhaupt noch? Dem gesamten linken Lager stellen sich in Zukunft existenzielle Fragen. Im Osten ist die Partei nur noch dort unverzichtbar, wo sie die Sozialdemokraten faktisch ersetzt – wie Bodo Ramelow in Thüringen. In den anderen Ost-Ländern dürfte auf Dauer wohl nur noch jeweils eine linke Partei halbwegs regierungsfähig sein, in Brandenburg beispielsweise die SPD.

Auch die SPD erfindet sich ja derzeit neu und nähert sich dabei in Sozialstaats- und Verteilungsfragen zunehmend Positionen an, die bisher die Linke vertrat. Das macht die verfeindeten Schwestern koalitionsfähiger, als sie es bisher waren, wirft auf Dauer aber natürlich die Frage auf, ob zwei so ähnliche Parteien, die zusammen noch etwas mehr als 20 Prozent auf die Waage bringen, nicht besser fusionieren würden.

Wer die Geschichte der beiden Parteien kennt, wird an einer baldigen Wiedervereinigung zweifeln: Im Westen ist die Linke ja über den Streit um die Agenda-Reformen von SPD-Kanzler Gerhard Schröder entstanden, als Abspaltung, geführt vom früheren SPD-Volkstribun Oskar Lafontaine – heute Ehemann von Sahra Wagenknecht.