Die italienische Regierung zerbricht an sich selbst

Es war schon 21.35 Uhr, als der Innenminister endlich auf die Piazza fuhr, wo ihn einige Hundert neugierige Touristen erwarteten. Mehrere Fernsehsender übertrugen live. Ein sehr aufgeregter, sehr hoffnungsfroher Vertreter seiner Partei hatte getwittert, der «Capitano» werde eine «Atombombe» zünden. Die Koalition der Lega mit den Cinque Stelle? Am Ende. Die Regierung? Kurz vor der Explosion.

Dann betrat Salvini die Bühne, die Hemdsärmel hatte er zurückgestülpt. Für einmal trug er sogar Krawatte, die Aufmachung grosser Tage. «Mamma mia, was für ein Spektakel», sagte er in die Menge und setzte zu einer langen Rede an. Er lobte sich selbst ausgiebig für tolle Arbeit in den vergangenen vierzehn Monaten an der Regierung, für den Stolz, den er «dem schönsten Land der Welt» zurückgegeben habe. «Es war ein sehr schönes Jahr», sagte er, so, in der Vergangenheitsform, und gestand aber auch schlaflose Nächte ein, denn ja: «Die Verantwortung für dieses Land lastet schwer auf meinen Schultern.» Salvini redet mittlerweile so, als herrsche er alleine. Seine Fans lieben es.

Nur noch «sì»

Mehr als eine Stunde dauerte die Rede, die grosse Detonation aber blieb vorerst aus. Salvini drohte mal wieder. Doch er brach nicht mit seinen Alliierten von den Cinque Stelle. Obschon sich die im Senat erdreistet hatten, einen Stopp der Schnellzugverbindung von Turin nach Lyon zu fordern. Salvini stellt die Ablehnung des grossen, bereits begonnenen Bauprojekts als Vertrauensbruch dar, als Illustration für das angebliche rückwärtsgewandte Denken der Sterne. Italien brauche viele «sì», sagte er, keine «no».

Nun aber dient die Angelegenheit plötzlich als Vorwand für den Bruch mit seinen schwachen Regierungspartnern. Am Tag nach Sabaudia traf er sich mit allen möglichen Leuten, fiebrig, im schnellen Takt. «Die Regierungsmehrheit ist zerbrochen, wir wollen so bald wie möglich neu wählen», sagte Salvini gestern Abend. Er habe Premierminister Giuseppe Conte aufgefordert, ins Parlament zu gehen. Aber was will er da? Das ganze Parlament ist in den Ferien. Und nun also soll Krise sein.

Möglich sind jetzt mehrere Szenarien, eines geht so: Conte reicht bei Staatspräsident Sergio Mattarella den Rücktritt ein. Der kann ihn beauftragen, erneut zu versuchen, eine Mehrheit zusammenzubringen. Dafür müssten die Parlamentskammern aber wieder geöffnet, die Senatoren und Abgeordneten aus den Ferien geholt werden. Wenn es gelingt, die zerrissenen Bande zwischen Lega und Cinque Stelle zu nähen, könnte Salvini die Partnerpartei und ihren Chef Luigi Di Maio dazu drängen, ein neues, ganz auf die Lega ausgerichtetes Reformprogramm zu akzeptieren. Dazu gehören zwei bisher ausgebremste Vorhaben, die vor allem den Menschen im Norden des Landes, wo der grösste Teil von Salvinis Wählerschaft lebt, wichtig sind: mehr Autonomie und weniger Steuern.