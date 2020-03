Die EU stellt sich hinter griechischen «Schild»

Erdogan will mehr Geld

Die Mittel sind bald aufgebraucht. Gespräche über eine Anschlussfinanzierung kommen jedoch nicht so richtig voran. Zum Teil, weil die Führung in Ankara für die Europäer inakzeptable Forderungen stellt. So möchte Erdogan, dass die Gelder künftig direkt in den türkischen Haushalt fliessen. Der Präsident will zudem Mittel für die Ansiedlung von Flüchtlingen in einer sogenannten Sicherheitszone in Syrien, die von den türkischen Streitkräften kontrolliert wird.

Die Ereignisse an der türkisch-griechischen Grenze werden in Brüssel als Versuch Erdogans gewertet, Druck für vorteilhaftere Konditionen in einem neuen Flüchtlingsdeal zu machen und die Europäer zu einer finanziellen Unterstützung der türkischen Umsiedlungspläne in Syrien zu bewegen. Man sei bereit, der Türkei mit den Flüchtlingen und bei der Suche nach einem Ausweg in Syrien zu helfen, aber nicht unter diesen Umständen, betonte der griechische Premier Mitsotakis. Die EU werde sich aber von der Türkei nicht erpressen lassen.