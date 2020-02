Die britische Regierung setzt auf Ausgrenzung

Nun, vier Jahre später, hat die Brexit-Hardlinerin und Innenministerin Priti Patel das neue Einwanderungsgesetz vorgestellt, und all jene, die sich die Kontrolle zurückwünschen, jubeln. Das Modell lehnt sich an Australien an; Ungelernte, Hilfskräfte, Menschen ohne ausreichende Englischkenntnisse haben praktisch keine Chance mehr. Die bunt ­gemischte Einwanderungs­gesellschaft ist am Ende, Open Britain schliesst die Türen (zum Bericht).

Das ist der Trend der Zeit. Nationalstaaten streben nach Homogenität, schotten sich ab. Mit der Ideologie einer neuen Bevölkerungspolitik geht eine neue Fremdenfeindlichkeit einher. Das passt nicht zu Grossbritannien. Und es passt nicht zu einer Wirtschaft im internationalen Wettbewerb, die auf Hilfskräfte in Industrie, Gesundheit, Service dringend angewiesen ist. Die Gegenbewegung wird kommen – wenn es zu spät ist.