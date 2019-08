«Die Arroganz der Macht macht die Menschen wütend»

Die Demonstrierenden wirken weit weniger martialisch, obwohl sie an Absperrungsgittern rütteln, Spottlieder singen und sich mit Slogans gegenseitig anspornen. Doch allein in ihrer Sommerkleidung – kurze Hosen, T-Shirts und Sportschuhe – signalisieren sie Friedfertigkeit.

So war es auch wieder an diesem Samstag. Nach offiziellen Angaben wollten sich 1500 (aber aus Sicht von Beobachtern deutlich mehr) Menschen in der Moskauer Innenstadt versammeln, um über den Boulevardring in friedlichem Protest «zu spazieren». Doch dieses Vorhaben wurde von den schwergerüsteten Sondereinsatzkräften im Keim erstickt.

Gegen manipulierte Wahlen

Es war der vorläufig letzte Höhepunkt einer Protestwelle, die einsetzte, als vor drei Wochen deutlich wurde, dass viele Oppositionskandidaten von der offiziellen Wahlkommission nicht zu der Regionalwahl am 8. September zugelassen werden. Seither demonstrieren die Moskauer regelmässig. Zu einer genehmigten Kundgebung am 20. Juli kamen 22'500 Teilnehmer, so viele, wie seit den Protesten am Bolotnaja-Platz in den Jahren 2011/2012 nicht mehr, als die Menschen gegen eine manipulierte Parlamentswahl und gegen die dritte Amtszeit von Wladimir Putin in Scharen auf die Strasse gingen.

In der darauffolgenden Woche spitzte sich der aktuelle Konflikt um die Regionalwahl zu, denn Russlands bekanntester Oppositionspolitiker Alexei Nawalny hatte für den 27. Juli zu einer ungenehmigten Demonstration vor dem Moskauer Rathaus aufgerufen. Obwohl die Polizei die Bürger explizit vor einer Teilnahme gewarnt hatte, kamen wieder Tausende (die Schätzungen reichen von 3500 bis weit über 10'000 Teilnehmer), die von der Polizei mit Gewalt daran gehindert wurden, eine grössere Menschenansammlung vor dem Rathaus zu bilden und in kleineren Gruppen in die Seitenstrassen abgedrängt wurden. Knapp 1400 Protestierende wurden dabei vorübergehend festgenommen.

Wenn es das Kalkül der Behörden war, die Demonstranten durch Härte von weiteren Aktionen abzuschrecken, so ging diese Rechnung nicht auf. Kaum war die Demonstration vor dem Rathaus vergangene Woche beendet, rief die Oppositionspolitikerin Ljubow Sobol zu dem Protestzug am heutigen Samstag auf, dem erneut die Genehmigung verweigert wurde.