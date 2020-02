Deutsche FDP-Politiker klagen über Anfeindungen und Übergriffe

Wegen Anfeindungen habe die Familie ihre Kinder in der vergangenen Woche unter Polizeischutz zur Schule bringen lassen. Kemmerich selbst erhalte rund um die Uhr Personenschutz, teilte die Parteizentrale mit. Seine Frau sei auf offener Strasse angespuckt worden, in einem Supermarkt hänge «eine Art Fahndungsfoto» von Kemmerich. Zudem hätten sich des Öfteren Unbekannte vor ihrem Wohnhaus versammelt.

«Generalangriff auf die FDP»

Weitere Vertreter der FDP sprachen in den sozialen Netzwerken und gegenüber der «Welt» von «wüsten Beschimpfungen» auf offener Strasse. So auch Michael Rubin, Mitglied des Kreisvorstandes der Frankfurter FDP: An einer Kundgebung von Grünen und Linken in Frankfurt nach dem Sieg Kemmerichs sollen drei junge Personen den jüdischen Politiker in der Menschenmenge erkannt und gerufen haben: «Nazi! Hau ab, hau ab!» «Ich war in absoluter Schockstarre. Noch nie in meinem Leben hat mich jemand Nazi genannt», sagte Rubin zur Zeitung. Er habe schon Hunderte Male antisemitische Beleidigungen ertragen. Jetzt sei er obendrein noch ein Nazi, schreibt Rubin in einem Facebook-Post.