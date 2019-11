Der Zorn der Gelbwesten ist nicht verschwunden

Bei der ersten Demonstration seines Lebens war er ganz allein. Es war der 17. November 2018, er hatte sich eine gelbe Warnweste übergezogen und sich auf den Kreisel am Ortsrand gestellt. Als Einziger. Erst als Saïd Iftene am Abend im Internet die Bilder aus ganz Frankreich sah, wusste er, dass 300'000 Menschen an diesem Samstag dasselbe getan hatten wie er.