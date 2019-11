Der Prinz stürzt tief

Gerüchte über zwielichte Finanz-Affären und ungute Verbindungen folgten Andrew um die Welt in den Jahren 2001 bis 2011, in denen er als Aussenhandels-Beauftragter des britisches Staates umher reiste, um «nützliche Kontakte» herzustellen. Diktatoren und Waffenschmuggler wurden zu Vertrauten des Prinzen damals.

Dem Schwiegersohn des Präsidenten von Kasachstan zum Beispiel verkaufte Andrew, weit über Preis, sein englisches Landgut. Bei anderen fragwürdigen Deals schaltete er sich, angeblich zu satten Provisionen, als Makler ein. Von finsteren Gestalten, nicht zuletzt von Epstein, liess er sich zu sonnigen Ferienaufenthalten oder sonstigen Verlustbarungen einladen. Nicht nur Airmiles bot der regierungsamtliche Job.

Die Monarchin und ihre Berater fürchteten offensichtlich, bei einem immer weiteren Vertrauensverlust Andrews, schweren Schaden für die Institution.

«Prinz Andrew lässt sich halt leicht blenden, wenn er mit ungeheurem Reichtum und vermeintlicher Macht konfrontiert wird», klagte schon vor Jahren die prominente Times-Kolumnistin Libby Purvis. «Er verfällt leicht dem Reiz von ‹Freundschaften› mit grundüblen, korrupten und cleveren Männern – nicht nur in den USA, sondern auch in Libyen, Kasachstan, Usbeskistan, Tunesien, überall in der Welt.»

Es sei immer «schwer auszumachen» gewesen, «in wessen Interesse» der Prinz handelte, meinte der frühere Aussenamts-Staatssekretär Chris Bryant. Rufe nach Untersuchungen wurden zeitweise laut in London. Auch Gegner des internationalen Waffenhandels prangerten Andrews Touren leidenschaftlich an.

Und wie geht es nun weiter?

Erst die zähe Freundschaft mit Epstein, dem Andrew noch jetzt viel zu verdanken glaubt, führte aber in dieser Woche zur «Amtsenthebung» des Prinzen durch die Chefin der Windsors. Die Monarchin und ihre Berater fürchteten offensichtlich, bei einem immer weiteren Vertrauensverlust Andrews, schweren Schaden für die Institution.

Wie es nun weiter geht für den Prinzen, muss sich zeigen. Er selbst zeigte sich gestern optimistisch, dass er an einem seiner bisherigen Projekte, einer Initiative zur Betreuung von Nachwuchs-Geschäftsleuten, in irgend einer Form weiter mitwirken kann. Anwälte von Epstein-Opfern in den USA drohen dem Prinzen nun aber auch schon mit Zwangsvorladungen. Andrew müsse «alle Informationen» heraus geben, die er über Epstein und dessen illegale Aktivitäten habe, meinten die Betreffenden gestern. Andrew selbst hatte tags zuvor ja erklärt, er werde «jeder zweckdienlichen Justizbehörde bei ihren Ermittlungen helfen, wenn man mich danach fragt».