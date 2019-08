Der Täter veränderte blitzartig seine Frisur

Der mutmassliche Todesschütze, der in der Untersuchungshaft die Tat bestreitet und ansonsten schweigt, hat bislang nicht erkennen lassen, wer ihn geschickt haben könnte. Auf­fällig ist seine Reiseroute. So hat er angeblich Ende Juli in Moskau ein Visum für den Schengen-Raum beantragt. Sein Flug ging nach Paris, von dort soll er mit dem Zug nach Berlin gekommen sein – wenige Tage vor der Tat. Auffällig ist auch, wie routiniert er offenbar vorging, so wollen zwei Zeugen beobachtet haben, wie der Täter sich am Freitagmittag in der Parkanlage Kleiner Tiergarten auf einem Velo von hinten seinem Opfer näherte, es mit zwei Schüssen niederstreckte, dann rasch weiterfuhr und das Velo sowie die Waffe in die Spree warf.

Haarschneidegerät gefunden

Gemäss dem Pass, mit dem der Mann eingereist ist, soll er Russe sein, 49 Jahre alt. Der Name im Pass sagt den Sicherheits­behörden bislang wenig. In den Datenbanken des Verfassungsschutzes gab es keinen Treffer. Vielleicht ist auch alles gefälscht. Die Behörden prüfen jetzt, ob es sich in Wahrheit um einen Georgier handelt. Und auch Details wie die Frage, wie der Mann es geschafft hat, nach der Tat binnen Minuten seine Frisur zu verändern. Die Polizei hat in der Spree nach einer Perücke gesucht. Taucher haben stattdessen ein Haarschneidegerät aus dem Wasser gezogen.