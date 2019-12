«Der Pop-up-Populismus muss enden»

Sie unterscheiden zwischen Desinformation und Missinformation. Warum?

Desinformation ist absichtlich gesteuert, manche nennen das auch Fake News. Missinformation ist unabsichtlich, fehlerhafte Kommunikation. Es gibt aber noch eine dritte Kategorie: täuschendes Verhalten. Das sind Trollfarmen, Internet-Bots, Akteure, die so tun, als seien sie X, dabei sind sie Y. Sie schreiben ein E-Mail als Hans Müller, aber in Wirklichkeit sitzen sie in Petersburg und heissen Ivan Srokin. Ich konzentriere mich bei meinen Analysen mehr auf Verhalten – und weniger auf Inhalte. Das hat auch in diesem Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt: nicht die Inhalte der Programme, sondern Täuschung, Verstellung in den sozialen Medien, Fake-Accounts, manipulierte Zitate.

Labour hat mehr Geld in soziale Medien investiert als die Tories. Und doch verloren. Was haben sie falsch gemacht?

Eine Wahl besteht aus viel mehr als Onlinewerbung. Die Tories haben viel aus der letzten Wahl gelernt. Ihre Botschaft war viel optimistischer als beim letzten Mal, sie hatten ein breiteres Themenangebot.

Aber Johnson hat doch immer nur gesagt: Get Brexit Done!

Ja, aber online waren die Tories ideenreicher, fitter, positiver. Diese Wahl wurde zudem nicht in den sozialen Medien gewonnen oder verloren. Labour und die Liberaldemokraten hatten schon verloren, als sie sich von Johnson zu dieser Wahl überreden liessen. Johnson hatte eine kleine Chance, und sie haben zugelassen, dass er damit durchkommt.

In dieser Wahl gab es gefälschte Websites, geklaute Zitate, geschönte Zahlen. War die Wahl besonders schmutzig?

Schmutzig ist kein Kriterium mehr. Wir haben eine unregulierte Welt in den sozialen Netzen. Also sind alle so schmutzig, wie sie wollen. Klassenzugehörigkeiten haben sich aufgelöst, man fühlt sich nur von einer Partei repräsentiert. Kluge Manipulatoren haben gelernt, sich in diesen offenen Räumen zu bewegen, sie kreieren neue Identitäten. «Get Brexit Done» ist eine Erfindung, Leute haben sich damit identifiziert, auch wenn sie nicht wissen, was das heisst. Sie sind sehr emotional aufgeladen, und Fakten sind egal.

Ist das die Erklärung, warum sich die Haltung zum Brexit im Königreich so wenig verändert hat seit 2016 – obwohl es inzwischen so viel mehr Information gibt?

Ja, es ging nie um eine ideologische Debatte. Die Menschen haben sich nach einer soliden, emotional grundierten Basis gesehnt. Die Polarisierung ist auch deshalb so stark, weil die Emotionen auf beiden Seiten mittlerweile so stark sind.

Wird es Konsequenzen für die Wahlen in den USA geben?

Ich hoffe, dass sich eines Tages ein anderes Modell durchsetzt als dieser Pop-up-Populismus, der jetzt überall dominiert und enden muss. Die wichtigste Botschaft aus den britischen Wahlen ist für die Anti-Trump-Koalition: Seid nicht ideologisch, stellt euch breit auf. Je mehr die Demokraten Trump als weissen, nationalistischen Rassisten dastehen lassen können, desto besser. Man kann gegen Trump gewinnen. Aber man darf sich nicht in einer Bubble verlieren.