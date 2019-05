Der Nachfolger von Jean-Claude Juncker könnte auch eine Frau sein

Für die Staats- und Regierungschefs dürfte es also schwierig werden, einen Kandidaten ihrer Wahl aus dem Hut zu zaubern. Der Kommissionspräsident braucht eine Mehrheit im EU-Parlament und eine qualifizierte Mehrheit im Europäischen Rat. Emmanuel Macron gehört dort zu den Kritikern des Verfahrens mit den Spitzenkandidaten. Frankreichs Präsident wollte ursprünglich transnationale Listen bei der Europawahl, ist damit aber nicht durchgedrungen. ­Macron hält das Verfahren mit den Spitzenkandidaten für sinnlos, solange diese nicht in allen Mitgliedsstaaten beziehungsweise nur in ihrem Heimatland gewählt werden können.

Macron macht Druck

Auf Druck des französischen Präsidenten haben die Liberalen beim Wettbewerb der Spitzenkandidaten nur halbherzig mitgemacht und gleich eine Auswahlsendung von sechs Kandidaten präsentiert. So hat sich die bisherige Wettbewerbskommissarin Vestager auch erst am Wahlabend als offizielle Spitzenkandidatin der Liberalen geoutet. Macrons Regierungspartei La République en Marche will im neuen EU-Parlament bei der liberalen Fraktion andocken.

Margrethe Vestager, früher Ministerin in Kopenhagen, ist jetzt also auch die Kandidatin des französischen Präsidenten. Kommissionspräsident müsse jemand werden, der Führungserfahrung vorweisen könne, sagte Macron. Das war eine Spitze gegen Manfred Weber, der bisher kein Exekutivamt ausgeübt hat. Macron weiss auch die liberalen Regierungschefs der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs hinter sich. Margrethe Vestager als Kommissionspräsidentin hat bessere Chancen auf eine Mehrheit im EU-Parlament und wäre anders als der altbackene Weber ein Zeichen des Aufbruchs. Dem hilft nicht, dass er nach dem Abgang von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz einen Fürsprecher verloren hat. Dabei zeichnet sich auch ein neuer Konflikt zwischen Berlin und Paris ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel stand gestern für Manfred Weber ein, ihren Parteifreund von den bayrischen Christlichsozialen.