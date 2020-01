Eine Allzweckwaffe gegen Wissenschaft und Rationalität

In den Protokollen des deutschen Bundestags nimmt die Verwendung des Begriffs «gesunder Menschenverstand» massiv zu. Im Jahr 2018 wurde er siebenmal so häufig verwendet wie noch 2014, weit mehr als je zuvor in der Geschichte des Parlaments. («Die Zeit», 40/2019) Kaum ein anderer Kampfbegriff taucht im Wortschatz rechtsextremistischer Politiker öfter auf. Vielleicht liegt hier der Grund, warum der Ausdruck unterdessen einen leicht modrigen Duft verströmt und die Nutzung jedoch gleichzeitig aus dem Alltag verschwindet.«Linksgrüne Hypermoral und gesunder Menschenverstand scheinen unvereinbare Gegensätze zu sein.» (Jörg Meuthen)«Im Wahlprogramm der Grünen ist so gut wie kein gesunder Menschenverstand zu finden. Besonders absurd ist die Forderung, ab 2030 keine KFZ-Brennmotoren in Deutschland mehr zulassen zu wollen.» (Alexander Gauland)«Der Fall Sami A. (mutmasslich ehemaliger Leibwächter von Osama bin Laden) zeigt in erschreckender Weise auf, wie sehr sich Behörden und Gerichte in Deutschland vom gesunden Menschenverstand entfernt haben.» (Alice Weidel)