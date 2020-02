Grossbritannien importiert deutlich mehr Dienstleistungen und Güter aus der EU als umgekehrt. Ausserdem wächst der britische Export in Drittländer viel stärker als der Export in die EU. Wer also bei den kommenden Verhandlungen in der stärkeren Position ist, die EU oder das UK, ist noch lange nicht ausgemacht.

Lieber Freund und Brexit-Gegner Bernd, freu dich nicht zu früh. Der Brexit schadet den Briten weniger als gedacht. Laut IWF-Prognose wird das Wirtschaftswachstum 2020 und 2021 sogar leicht über dem Durchschnitt im Euroraum liegen. Nach der alles entscheidenden Abstimmung 2016 erholten sich britisches Pfund und wichtigster Aktienindex überraschend gut. Zugegeben: Das Vereinigte Königreich hat bislang von 40 Freihandelsverträgen profitiert, welche die EU mit anderen geschlossen hat. Jetzt müssen die Briten mit viel diplomatischem und verwaltungstechnischem Aufwand eigenständig Kontakte aufbauen. Na und? Die nächste EU-Krise kommt bestimmt, und dann dürfen sich die Briten freuen, dass sie nicht mehr in der monetären Haftungsgemeinschaft Europa festsitzen.

Brüssel hat keines der Probleme auch nur im Ansatz gelöst.

Das Wichtigste zuletzt: Alle reden nur von den ökonomischen Problemen. So, als sei es den Briten 2016 beim Brexit um wirtschaftliche Kennzahlen gegangen. In Wirklichkeit, davon zeugen die hohe Wahlbeteiligung und die Wut der Debatten, geht es um viel mehr. Es geht um tief sitzende Gefühle. Es geht um den Kampf zwischen Globalisten und Souveränisten. Es geht um das menschliche Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Kontrolle, Identität, Grenzsicherung und Verteilungsgerechtigkeit. Vielleicht sollte sich die Rest-EU darüber ein paar Gedanken machen, statt Grossbritannien als dumm und geschichtsvergessen abzukanzeln.

Unser Freund und Globalist Bernd mogelt sich – wie derzeit viele – um den eigentlichen Knackpunkt herum: Das ist der freie Personenverkehr in der EU, die Freizügigkeit. Die EU-Gegner bekamen deutlich Zulauf, als sich ihre Kampagnen auf das Thema Immigration konzentrierten. Sie schürten das Unbehagen, mit den «Fremden» alles teilen zu müssen: die Arbeitsplätze, das steuerfinanzierte Guthaben des Sozialstaats, die «angestammte» Kultur. Hinzu kam die internationale Flüchtlingskrise. Brüssel hat bislang keines dieser Probleme auch nur im Ansatz gelöst. Warum also sollte Grossbritannien in der EU bleiben? Aus Gründen der Sicherheit? Es gibt so ein spezielles Gefühl: Vor äusseren Gefahren, auch vor Migranten, schützt letztlich nur die Insellage – Splendid Isolation.

Ab einem gewissen Wohlstand nehmen Menschen wirtschaftliche Einbussen in Kauf zugunsten anderer Werte.

Was Ökonomen unterschätzen: Es gibt eine starke Nachfrage nach kultureller Identität. Das können Cottage, Cambridge und Scones mit Clotted Cream sein. Das kann jedoch ebenso der Wunsch sein, das multikulturelle Miteinander so zu erhalten, wie es ist, indem man es nicht überstrapaziert. Der Brexit kostet was. Schlimm? Nicht angenehm, aber zu verkraften. Studien zeigen auch für die Schweiz: Ab einem gewissen Wohlstand nehmen Menschen wirtschaftliche Einbussen in Kauf zugunsten anderer Werte. Der kulturelle Wohlfühl-Faktor, schwer zu messen, fehlt in volkswirtschaftlichen Bilanzen, aber er kann entscheidend sein.