Das Heilige Römische Reich

Selbstverständlich ist das Wunschdenken. Abgesehen davon, dass die Euroskeptiker in Grossbritannien, in Frankreich und in Italien alle anderen Parteien hinter sich gelassen haben, ist vor allem ein Befund entscheidend. Die Sozialdemokraten und die Christdemokraten, die traditionellen Promotoren der europäischen Integration, verloren zum ersten Mal seit Bestehen der EU ihre Mehrheit im Parlament. Das europäische Projekt, das diese beiden politischen Familien seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt und vorangetrieben haben – es muss von anderen weitergetragen werden, soll es denn eine Zukunft haben. Gewiss, die Grünen, insbesondere deren deutsche Variante, glauben an die EU, ebenso dürften die europäischen Liberalen bei der Stange bleiben, doch was zusehends schwächer wird, ist sozusagen der emotionale, vielleicht romantische Antrieb, den nur die Christdemokraten und die Sozialdemokraten beizutragen wussten.

Die EU als Hülle für die nationalen Regierungen

Beide standen dem Nationalstaat, den die EU über­winden sollte, von jeher skeptisch gegenüber, ob aus schlechter Erfahrung – im deutschen Kaiserreich hatten etwa die Katholiken stets als Bürger zweiter Klasse gegolten – oder aus ideologischer Überzeugung. Die Christ­demokraten waren lange eng mit der katholischen Kirche verbunden, der ältesten supranationalen Organisation der Welt, und die meisten ihrer Wähler entstammten dem katholischen Milieu. Der Kirche war der Nationalstaat immer fremd geblieben. Ebenso fühlten sich die Sozialdemokraten einer internationalistischen Tradition verpflichtet, zu der die europäische Einigung gut zu passen schien, auch wenn sie manche neoliberalen Fantasien der EU in den 1990er-Jahren irritierend fanden. Die Liberalen dagegen waren immer unplausible Freunde der EU, weil die meisten Liberalen in Europa einst den Nationalstaat geschaffen und oft auch beherrscht hatten, gegen die katholische Kirche etwa, die das nie vergass. Die EU bedeutete der Kirche deshalb umso mehr. Es ist vermutlich kein Zufall, dass die europäische Flagge – die zwölf Sterne auf blauem Grund – auch eine katholische Symbolik bedient, sofern man sie sehen will. Blau ist die Farbe von Maria, der Gottesmutter, die zwölf Sterne erscheinen in der Offenbarung des Johannes.

Offenbarungen sind in der Gegenwart jedoch keine zu ­erwarten. Wie soll es weitergehen? Wenn das Romantische fehlt, das die Katholiken und die Sozialdemokratie von der EU begeisterte, ist es der Frieden, der die Menschen an die EU bindet? Doch der Zweite Weltkrieg ist lange her, und für fast alle Europäer gilt der Frieden als gegeben. Das mag eine Fehleinschätzung sein, die sich aber schwer korrigieren lässt. Fragen Sie einen Sicherheitspolitiker. Mit anderen Worten: Die EU sieht sich wohl je länger, desto mehr auf das ­beschränkt, was sie im Kern ebenfalls war – ein rationalistisches, etwas technokratisches, eher kühles Unterfangen, das die Menschen wenig erwärmt, weswegen kaum ein Fehler, der Brüssel unterläuft, verziehen wird. Die verärgerten Nationen schlagen zurück. Wer erlebt hat, mit welcher Ergriffenheit die Menschen in den meisten europäischen Ländern nach wie vor die Nationalhymne singen, wenn ihr Team zu einem sportlichen Wettbewerb antritt, mag ermessen, woran es der EU mangelt, woran sie vielleicht scheitert. Ohne Emotionen ist kein Staat zu machen. Loyalität entsteht im Bauch, nicht im Kopf. Man mag das bedauern, doch der Mensch ändert sich der EU zuliebe nicht.

Wird die EU untergehen? Das glaube ich nicht. Sie wird noch lange bestehen, aber möglicherweise zunehmend als Hülle, worin die nationalen Regierungen tun und lassen, was ihnen beliebt, wie einst die deutschen Fürsten im ­Heiligen Römischen Reich. Ein wohlwollendes Reich mit einem Kaiser ohne Macht, das etwa zweihundert Jahre länger existierte, als es eigentlich überlebte.



