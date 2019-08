Das Ende der Populisten ist ein Glück für Italien

Geweckt und befeuert hat sie Matteo Salvini, der Chef der Lega und De-facto-Premier. Er nutzte seinen Posten als Innenminister dafür, den Italienern Angst zu machen, alles zu dramatisieren, um sich dann als Retter in der Not zu gerieren. Als Hafenwart gegen die Migranten, als Sheriff in Uniform, als Behüter der Selbstgerechten. An Lösungen war Salvini wenig gelegen, nur am billigen Applaus. Und davon erhielt er unerhört viel.

Der Coup scheint gründlich danebenzugehen

Seine Popularität wuchs exponentiell, mit jedem Auftritt etwas mehr. Seine Shows auf den Piazze und den Stränden des Landes verkamen zu Selbstbeweihräucherungen. Salvini küsste immer auch gerne den Rosenkranz, um seine Figur um eine verquere spirituelle Dimension anzureichern.

Die tollen Umfragewerte und die vielen Likes in den sozialen Netz­werken stiegen ihm zusehends zu Kopf – so sehr, dass er glaubte, er dürfe alles. Salvinis Sehnen nach «allen Vollmachten», um ohne «Sträflingskugel» regieren zu können, wieer es nannte, klang schon unheilvoll nach einem Abdriften in die Halb­demokratie. Nach dem Ungarn Viktor Orbans, diese Kategorie.

Nun stürzt Matteo Salvini über seinen Übermut, zurückgebunden vom Parlament, für das er nur begrenzte Achtung hatte. Wenn es ihn anhören wollte, schwänzte er. Als es in den Ferien war, zwang er ihm eine Rückkehr auf in der Hoffnung, so baldige Neuwahlen durch­zusetzen. Allein für sein Wohl, für seine Macht. Wie es aussieht, misslingt der Coup gründlich. Ein Glück für Italien.