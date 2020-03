Da muss die CDU durch

Die Thüringer CDU hat den linken Bodo Ramelow nicht direkt gewählt. Ihre Enthaltung in dritten Wahlgang genügte, dass dieser wieder Ministerpräsident wurde. Sie wird nun auch nicht mit dessen Minderheitsregierung von Linkspartei, SPD und Grünen koalieren oder diese systematisch dulden, sondern nur von Fall zu Fall: etwa wenn die Handlungsfähigkeit Thüringens auf dem Spiel steht oder andere gemeinsame Interessen vorliegen. Die Zusammenarbeit gilt zudem nur für eine einjährige Übergangphase – bis das Budget für 2021 verabschiedet, der Landtag aufgelöst und Neuwahlen im April 2021 anberaumt sind.

Die Thüringer Christdemokraten waren in Not, weil sie faktisch nur Alternativen hatten, die ihnen allesamt schrecklicher vorkamen als die quasi homöopathische Kooperation mit der Linken. Sollte die traditionelle Regierungspartei etwa tatenlos zusehen, wie Thüringen immer tiefer in eine Regierungskrise sinkt? Sollte sie sofortigen Neuwahlen zustimmen, in denen absehbar jeder zweite ihrer Abgeordneten seinen Sitz verlieren würde?

Viele Konservative inner- und ausserhalb der CDU sind nun wütend über die Thüringer und sprechen von «Sündenfall» und «Tabubruch» – wie vor einem Monat, als die CDU in Erfurt zusammen mit der gleichfalls verfemten AfD einen FDP-Mann zum Ministerpräsidenten wählte. In diesen Kreisen gehört der rituelle Anti-Kommunismus des Kalten Kriegs immer noch zur Kernidentität. «Mauermörder-Partei» schimpfen sie die Linke, selbst 30 Jahre nach der Wende.

Der politischen Entwicklung wird dies schon länger nicht mehr gerecht. Während die AfD sich zunehmend radikalisiert und ins Visier des Verfassungsschutzes gerät, steht die Linkspartei heute fast überall fest auf demokratischem Grund. Kein linker Politiker eignet sich zudem weniger als Feindbild als der ehemalige Gewerkschafter Ramelow, der faktisch wie ein konservativer Sozialdemokrat regiert.

Die Unterstützung der CDU ist deswegen kein «Sündenfall», sondern eine pragmatische Lösung in einem Notfall. Sie schafft auch kein Präjudiz für andere schwer regierbare Regionen – und schon gar nicht für den Westteil Deutschlands –, sondern eine «Lex Thüringen». Da muss die CDU jetzt durch.