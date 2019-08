Conte soll neue Koalition in Rom bilden

Conte hatte beim G-7-Gipfel in Biarritz am Wochenende international Zuspruch erhalten, nicht zuletzt warb US-Präsident Donald Trump für den amtierenden Premier. Auch für Luigi Di Maio, den Chef der Fünf Sterne, ist wohl der Verbleib in einer neuen Regierung gesichert: Der bisherige Vizepremier und Wirtschaftsminister könnte Verteidigungsminister werden.

Nicola Zingaretti, Sekretär des Partito Democratico, warb für eine Koalition mit den bisherigen politischen Gegnern: «Beenden wir die Zeit des Hasses, des Grolls, der Durchtriebenheit, des Egoismus», sagte er. Der Weg in eine neue Regierung sei «kein Spaziergang», aber sie müsse «die Schande des Verhaltens, das die Menschenrechte verletzt und den Rechtsstaat erniedrigt hat, auslöschen». Auch Di Maio sprach von einer neuen Zeit der Verantwortung, die nun beginne, man sei auf dem richtigen Weg.

Die Vermeidung baldiger Neuwahlen wäre für die EU ein wichtiges Signal

Die Fünf Sterne haben in der Abgeordnetenkammer mit 222 von 630 Deputierten doppelt so viele Sitze wie der PD. In der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, sind sie mit 107 von 319 Mitgliedern vertreten, der PD mit 51. Zur stabilen Mehrheit bräuchten M5S und PD Unterstützung weiterer Parlamentarier, die sie in der Gruppe der Fraktionslosen, unter den linken «Liberi e Uguali» und bei den Parteien der autonomen Regionen finden könnten. Jedenfalls erklärten alle diese Gruppen ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Damit wäre vorerst auch im Senat mit seinen knappen Mehrheitsverhältnissen eine recht komfortable Basis gelegt.

Die Regierungskrise hatte vor drei Wochen die Lega, der bisherige Partner der Fünf Sterne, ausgelöst. Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini hatte die Koalition für beendet erklärt, um Neuwahlen zu erreichen. In der Folge trat Premierminister Conte am 20. August zurück. Salvini wird nun in der Opposition landen.

Die Vermeidung baldiger Neuwahlen durch eine Regierung «Conte II» wäre für die EU ein wichtiges Signal. Unter anderem wäre so die fristgerechte Verabschiedung des italienischen Haushaltsgesetzes gesichert. Zudem wären die Neuverschuldungspläne Salvinis und der Lega vorerst vom Tisch. Auch auf den Finanzmärkten würde sich die Lage des hoch verschuldeten Landes entspannen.