Brexit in London: Eine schwierige Scheidung

Darunter auch ein Skinhead, in schwarzer Lederjacke und schwarzen Springerstiefel mit weissen Schnürsenkeln. Sayag ist ein wenig irritiert, lässt sich aber gelassen fotografieren.

Er beginnt erneut zu erzählen. Obwohl nun alles durch ist und das Ergebnis des Austritts-Referendum umgesetzt wird, bleibt Wut, Verbitterung und ein grosses Misstrauen in die Politik: «Ich habe 40 Jahre lang Labour gewählt, weil ich dachte, dass sie Politik für Grossbritannien machen. Dann kam der Entscheid für einen Brexit und plötzlich wusste man bei Labour nicht mehr so richtig, für was die eigentlich stehen. Aber die Tories waren auch nicht besser! Zwei Regierungen sind beim Versuch, ein demokratisches Referendum durchzusetzen gescheitert. Naja, jetzt ist es ja vorbei», sagt der Mann, der aus den Midlands nach London gereist ist.

Ausgerechnet hierher, in die Hauptstadt. London war die einzige Region in England, die sich gegen einen Austritt aus der Europäischen Union aussprach – und dies mit knapp 60 Prozent. In der Gesamtwahl im UK stimmten nur noch die Schotten deutlicher für einen Verbleib. London aber wird an diesem historischen Tag zum Tag der Brexiteers, die Menschen, de auf dem Platz vor dem Parlament zum Sinnbild für die 17,4 Millionen Wähler werden, die sich für einen Austritt aus der Europäischen Union aussprachen. London scheint ihnen verziehen zu haben.

«Faschisten!» – «Verräter!»

Am Morgen des 31. Januar lässt sich die Stadt nicht anmerken, dass am Abend eines der einschneidendsten Ereignisse jüngerer europäischer Geschichte geschehen wird. Die Stadt ist mit grauen Wolken verhangen, es windet, es ist neblig. So neblig, dass der obere Abschnitt des berühmten Riesenrads London Eye vom Boden aus nicht mehr zu sehen ist. Nur die Gratisblätter auf den Sitzen der Züge, U-Bahnen und Busse weisen auf das bevorstehende Ereignis hin.

«Das war eine ziemliche Achterbahnfahrt», titelt die «City A.M» abschliessend. Weniger definitiv ist der «Evening Standard»: «Farewell but not Goodbye.» Die Stadt scheint sich ihrem Schicksal zu beugen, der Widerstand ist vorbei. Es gibt keine Massendemonstration von EU-Befürwortern mehr. Nur eine kleine Traube von Menschen hat sich am frühen Nachmittag auf der anderen Seite des Parliament Square versammelt, um noch einmal die Fahne der EU zu schwenken. Sie schreien auf die Leute auf der anderen Strassenseite ein: «Faschisten!» Diese geben zurück: «Verräter!» Irgendwann brennt eine EU-Fahne. Dieses kurze Intermezzo blieb dann auch das feindseligste an diesem Tag.

Stunde Null: Der Countdown zum Austritt um Punkt 23:00 Ortszeit an der Downing Street Nr. 10. Bild: Reuters

An diesem Tag, an dem «die Briten die Kontrolle über ihr Land zurückerhalten», wie es Premierminister Boris Johnson ausdrückte. Hier auf dem Parliament Square ist Johnson, der Exzentriker mit dem blonden Wuschelschopf, ein Popstar. Ein Mann mittleren Alters hat sich absichtlich die Haare strohblond färben lassen, sie verwuschelt und dann mit Haarspray gefestigt, wie er umstehenden stolz erzählt, jedoch davon abrät, seine Haare anzufassen. Ein weiterer Mann versucht die gewagte Fusion zweier Premierminister. Seine Kleidung, seine Zigarre, sein Gehstock sollen an Winston Churchill erinnern und sein ebenfalls blond gefärbtes Haar an Boris Johnson. Der Churchill-Johnson-Vergleich, unter Brexiteers kein unüblicher.

Der zweite Popstar an diesem Tag ist Nigel Farage, Vorsitzender der Brexit-Partei, ehemals der UK Independence Party. Sein Komitee «Leave means leave» hat auch die riesige Party auf dem Parliament Square organisiert, die bald ins ganze Regierungsviertel Westminster überschwappt – und Westminster reagiert mit einer Lichtshow. Als die Dämmerung einbricht, die Strassen voller werden, das Bier fliesst und aus jedem Pub die Nationalhymne dröhnt, erscheinen die verschiedenen Regierungsgebäude in den Farben des UK, rot, blau, weiss. Am Regierungssitz Downing Street Nr. 10 wird ein Countdown an die Wand projiziert. Um 23:00 Uhr britische Zeit wird es soweit sein.

Symbolbild der Gesellschaft

Doch bis dahin sind es noch einige Stunden – und aus allen Richtungen strömen die Menschen. Nigel Farage hat im Vorfeld aufgerufen, sich «kreativ» zu verkleiden. Viele sind dem gefolgt. Englische Ritter, Churchills, britische Guards, Anzüge in den Union-Jack-Farben, Frauen auf Stelzen, die durch die Menge staksen und Buttons mit der Aufschrift «Happy Brexit Day» verteilen. Dies rufen sich auch die Leute auf der Strasse zu.

Als stünde heute ein zweites Weihnachten an, wird gegrüsst, oder als hätte man einen Krieg gewonnen, nehmen sich die Leute in die Arme, klopfen sich auf die Schultern, einige haben Tränen in den Augen. Und die Menge der Brexiteers wird immer bunter. Aus der britischen Bevölkerung kommt ein Querschnitt zusammen. Studenten schlagen die Arme an die Seiten, um der Kälte zu trotzen, während ihnen ein älteres Ehepaar aus dem Süden Englands reihenweise Tee serviert. Arbeiter gibt es hier, den klassischen Mittelstand, Intellektuelle, schwarze, weisse, Asiaten, Veteranen und aktive Soldaten. Frauen, Männer, jung, alt bis sehr alt. Schüler in ihren Uniformen schlängeln sich mit Fähnchen durch die Menge.