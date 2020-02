Boris Nemzow fehltder Opposition mehr denn je

Für die demokratische Bewegung in Russland, sagt Wladimir Kara-Mursa, sei sein Verlust «unermesslich». Nemzow konnte Leute auf die Strasse bringen, führte im Herbst 2014 eine Demonstration gegen den Krieg in der Ostukraine an. Er gewann Wahlen, trotz Anfeindungen und Repressionen, war ab 2013 Abgeordneter in der Region Jaroslawl. Vor allem aber war Nemzow gut darin, Menschen an einen Tisch zu bringen, erzählen Weggefährten. Genau das fehlt den Kremlkritikern und Oppositionellen in Russland seither.

Man fragt sich, wen die Behörden schützten

«Wir haben es nach seiner Ermordung kein einziges Mal geschafft, eine breite Koalition zu bilden, die gemeinsam handeln würde», sagt Politiker Wladimir Ryschkow über die ausserparlamentarische Opposition. Ryschkow war mit Nemzow befreundet, gründete mit ihm die liberale Partei Parnas. Jetzt, sagt er, herrsche Uneinigkeit unter den Kremlkritikern. «Jene, die ihn ermordet haben, waren sich sehr bewusst, was sie tun», sagt er. «Sie haben der Opposition einen Moderator, einen Mediator, eine konsolidierende Figur entzogen, die alle einigen könnte.»

Wladimir Kara-Mursa kommt gerade aus Wien. Dort hat die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einen Bericht über den Fall Boris Nemzow veröffentlicht. Er kritisiert unvollständige Ermittlungen, ein widersprüchliches Verfahren. Die russischen Behörden haben die Recherchen der schwedischen OSZE-Berichterstatterin nicht unterstützt. Das Aussenministerium in Moskau verwies auf «­Staatsgeheimnisse» in den Prozessakten. Kara-­Mursa würde gern wissen, was das für Geheimnisse sind. Und wen oder was die russischen Behörden schützen wollen.

Gedenkmärsche geplant

Kara-Mursa arbeitet für die ­Stiftung Offenes Russland, die vom früheren politischen Häftling Michail Chodorkowski finanziert wird. «Wenn wir nichts tun und nur zusehen würden, was diese Leute mit unserem Land machen, wären wir mitschuldig», sagt er.

Für Boris Nemzow gab es keine Schweigeminute im Parlament, keine Gedenktafel erinnert am Tatort an ihn. Stattdessen ­bewachen Unermüdliche Kerzen und Fotos, bringen Blumen. Wenn die Müllabfuhr und manchmal ­rabiate Rechte alles abräumen, stellen sie neue Blumen und Kerzen und Fotos hin.

In Moskau ist seit Nemzows Tod nie eine grössere Menschenmenge auf die Strasse gegangen, als um seiner zu gedenken. Auch dieses Jahr sind Gedenkmärsche geplant. Kara-Mursa sieht eine wachsende Bereitschaft zum Protest. Er glaubt, dass sich all diejenigen, die Nemzow auf dem Gewissen haben, irgendwann auch in Russland verantworten müssen. Dort ist Nemzow nicht vergessen. Weltweit werden Plätze und Parks nach ihm benannt, in Washington DC, in Vilnius, Kiew und zuletzt in Prag, gleich vor der russischen Botschaft.