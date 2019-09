Baby-Kurz fährt auf der Überholspur

So stellt sich Österreichs ehemaliger Kanzler Sebastian Kurz selbst gern dar: als Denker, der manchmal so sehr auf das Wohl der Bürger und des Landes konzentriert ist, dass er alles rund um sich herum vergisst. Und so sieht ihn auch die Autorin der ersten «offiziellen Biographie», wie der Titel lautet.