Athen plant «schwimmende Barrieren» gegen Flüchtlinge

Griechenland will vor seinen Küsten mit «schwimmenden Schutzsystemen» gegen Flüchtlinge vorgehen. Das griechische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Mittwoch eine Ausschreibung für die Installation von Absperrmechanismen in der Ägäis.

Die Schutzsysteme sollen im «Notfall» gegen Flüchtlinge eingesetzt werden, die aus der benachbarten Türkei kommen. Es soll sich dabei um «Barrieren oder Netze» mit einer Länge von knapp drei Kilometern handeln, die von den griechischen Streitkräften angebracht werden.