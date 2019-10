Heftige Zusammenstösse in Barcelona

Auch am Dienstag blockierten Demonstranten in Kataloniens Metropole weiterhin mehrere Strassen und Zugverbindungen. Für den Abend waren Protestaktionen vor Büros der spanischen Zentralregierung in mehreren katalanischen Städten geplant.

Am Montag hatten sich Unabhängigkeitsbefürworter heftige Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften am Flughafen von Barcelona geliefert, mehr als hundert Menschen wurden dabei verletzt.

Die Demonstranten besetzten am Dienstag weiterhin mehrere Strassen in der Region im Nordosten Spaniens, darunter die Autobahn in Richtung Frankreich auf Höhe von Girona, wie die Behörden mitteilten. Mit brennenden Reifen blockierten Aktivisten ausserdem an mehreren Orten Bahngleise.