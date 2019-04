«Wollen Beziehungen mit der Ukraine wiederherstellen»

«Wir wollen und wir sind bereit, die Beziehungen mit der Ukraine voll wiederherzustellen», sagte Putin am Donnerstag im ostrussischen Wladiwostok vor Journalisten. Er schränkte jedoch ein, dass Russland dies «nicht unilateral» tun könne.

Die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern sind seit Jahren schwer belastet. Russland hatte 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und unterstützt ausserdem separatistische Kämpfer im Osten des Landes.

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine hatte sich der Schauspieler und Komiker Wolodymyr Selenskyj am Sonntag klar gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko durchgesetzt. Letzterer war auf Konfrontationskurs mit Moskau gegangen. Putin sagte am Donnerstag, der deutliche Wahlsieg Selenskyjs zeige das «komplette Scheitern» von Poroschenkos Politik.