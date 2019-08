Wir waren ein stolzes Königreich

Wenn am 14. September, nach zwei Monaten und mehr als 70 Konzerten, die beliebte letzte Nacht der sommerlichen Promenadenkonzerte in der Royal Albert Hall, die «Last Night of the Proms», anbricht, wird vieles sein wie immer. Ausgelassene Stimmung, seltsam gekleidete Menschen mit lustigen Hüten, Schunkelklassik. Und wenn es am schönsten ist, werden alle gemeinsam «Rule, Britannia!» singen und sich in den Armen liegen. Oder doch nicht?