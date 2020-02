«Wir entfernen uns von Jahr zu Jahr von einer friedlichen Welt»

Fank-Walter Steinmeier kritisierte zum Beginn der Sicherheitskonferenz in seiner Analyse der Weltlage die USA, China und Russland scharf. «Wir werden heute Zeugen einer zunehmend destruktiven Dynamik der Weltpolitik. Vom Ziel internationaler Zusammenarbeit zur Schaffung einer friedlicheren Welt entfernen wir uns von Jahr zu Jahr weiter», sagte das deutsche Staatsoberhaupt am Freitag in München.