Wie sich die Schweiz von der EU entfremdete

In der Heimat ist die Empörung gross. Zur Zeit der alten Griechen wären die Überbringer der schlechten Nachrichten wohl geköpft worden. Heute werden manchmal Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit angezweifelt. Die Schweizer Medienschaffenden in Brüssel würden unkritisch «Spin» und selbst Lügen der EU-Kommission verbreiten, heisst es aus Bundesbern. Die Korrespondenten agierten wie Lobbyisten der EU-Kommission, seien «embedded», ärgern sich ein Gewerkschafter und ein bekannter Kolumnist.

Im Bett mit dem Feind und gekauft also. Die Journalisten als verlängerter Arm der Brüsseler Propagandaabteilung. Einige erwarten in schwierigen Zeiten mehr Patriotismus in der Berichterstattung. Der Mann oder die Frau vor Ort kann sich da recht einsam fühlen. Brüssel ist nach Washington der grösste Medienhub weltweit, mit mehr als 1000 akkreditierten Medienschaffenden. Weniger als ein Dutzend unter ihnen berichten für Schweizer Medien, davon die Hälfte für das öffentliche Radio und Fernsehen. Insgesamt ist die Tendenz eher sinkend.

Die Schweiz am Rande

Es geht in Brüssel manchmal um die grosse Politik, oft um gewöhnliche Gesetze für die 500 Millionen EU-Bürger und ganz am Rande manchmal um die Schweiz. Das mag zu Hause überraschen, wo ja der Eindruck verbreitet ist, Brüssel beschäftige sich vollzeitlich damit, die Schweiz zu piesacken. Die Schweizer Korrespondenten dürfen an diesem Rande des Geschehens keine Entwicklung verpassen. Oft sind schon bilaterale Millimeterbewegungen für das Publikum zu Hause Breaking News.

Der Berichterstatter steht dabei einem Apparat von 33'000 Beamten gegenüber, von denen sich allerdings nur ein Dutzend – und meist nebenher – mit der Schweiz befasst. Angefangen beim kleinen Swiss Desk im Europäischen Auswärtigen Dienst bis hin zu Richard Szostak, dem Mann für die Schweiz im Kabinett von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Und natürlich darf man Martin Selmayr nicht vergessen, einst Junckers Kabinettschef und nun höchster Beamter. Der deutsche Topjurist hat die Schweiz zur Chefsache gemacht. Nicht wegen seiner Schweizer Grossmutter oder seines Studienaufenthalts in Genf, sondern weil alles, was mit der Schweiz zu tun hat, für den Brexit und die Briten nach dem Austritt eine Präzedenz setzen könnte. Und manchmal wird hier über die Bande gespielt. Die Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz ist auch eine Nachricht an die Briten, dass der Zugang für ihren Finanzmarkt zum Binnenmarkt einen Preis haben wird.