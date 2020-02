«Wie in Wuhan» – so ist die Lage in Italiens roter Zone

Es ist der weitaus schlimmste bekannte Ausbruch von Sars-CoV-2 in Europa. In der stark betroffenen Stadt Codogno waren viele Strassen am Wochenende menschenleer. «Hier ist keine Menschenseele mehr auf der Strasse. Es ist, als wären wir in Wuhan», sagte ein Bewohner gegenüber dem italienischen Staatsfernsehen. Die Stadt wirkte wie eine italienische Miniaturausgabe der abgeriegelten chinesischen Millionenstadt. «Wir erleben eine absurde Situation, hier in der Stadt reden wir über nichts anderes. Die meisten Menschen haben heute getan, was ich tun werde: Vorräte kaufen, wo noch Geschäfte geöffnet sind, und dann in mein Haus zurückkehren», erzählt ein Mann dem «Corriere del Ticino».

Angst greift um sich

Unter den Infizierten ist auch mindestens ein Unilever-Beschäftigter, Mitarbeiter der lokalen Fabrik tragen auf der Strasse Mundschutz - und immer mehr Anwohner tun es ihnen gleich. Etliche Schulen und Geschäfte sind geschlossen, zig Sportveranstaltungen und andere Grossevents abgesagt.

Für die Menschen Norditaliens ist die rasante Entwicklung kaum zu fassen, Angst greift um sich. Bis Mittwoch schien die Welt noch in Ordnung, nur drei Infektionen waren landesweit bekannt, alle drei wurden früh erkannt. Am Donnerstag folgte der Schock: Bei einem schwer erkrankten 38-Jährigen in einer Klinik in Codogno wurde das Virus nachgewiesen.

Die italienischen Behörden reagierten schnell, stellten zig Menschen unter Quarantäne, veranlassten umfassende Tests auf das Virus bei Spitalpersonal, Verwandten, Arbeitskollegen und Freunden des Mannes.

??Streets are deserted as residents were warned to stay inside in Codogno, Lombardy. Six people in the town have tested positive for coronavirus. Two have died from the virus in the region.????Italy Town Shuts Schools, Cafes as 6 Test Positive for Virushttps://t.co/8gdE5X7Eh5pic.twitter.com/x64APAK0Ch — The Voice of America (@VOANews) February 22, 2020

Doch das Virus hatte da schon längst Dutzende weitere Menschen erfasst, darunter Ärzte und Krankenschwester der Klinik in Codogno. Unterdessen wurde ein weiterer, zunächst deutlich kleinerer Ausbruch in Venetien bekannt. Dort starb in der Gemeinde Vo ein 78-Jähriger wohl an Covid-19, der vom Virus verursachten Lungenkrankheit, wie die Behörden annehmen.

Mehr als zehn Menschen in seinem Umkreis sind ebenfalls infiziert. In der Lombardei wurde das Virus bei einer am Donnerstag verstorbenen 77-Jährigen nachgewiesen. Am Samstagabend greift die italienische Regierung hart durch, um eine weitere Ausbreitung von Covid-19 im wirtschaftlich wichtigen Norden einzudämmen: Knapp ein Dutzend Orte südöstlich von Mailand mit etwa 50'000 Einwohnern sowie Vo mit rund 3000 Bewohnern werden abgeriegelt.