Wenn die Grenzen zwischen rechts und links verwischen

Philippe kündigte an, dass Menschen, die über 120'000 Euro im Jahr verdienen, künftig mehr in die Rentenkasse einzahlen müssen als bisher, um Entlastungen für Frauen, Familien und Krankenpfleger zu finanzieren. Er versprach, dass sich eine Sache nicht ändern werde: Frankreichs Rente soll die grosszügig­ste in ganz Europa bleiben. Doch bei den Gewerkschaften blieb nur eines hängen: Künftig müssen alle bis 64 Jahre arbeiten. Obwohl Präsident Emmanuel Macron versprochen hatte, das offizielle Renteneintrittsalter von 62 Jahren nicht anzutasten.

Der Zorn der Pendler

In der Regierungslogik klingt die neue Regelung so: Man wolle «Anreize schaffen, dass die Menschen länger arbeiten». Daher gibt es Abzüge, wenn man mit 62 in Rente geht und Bonuszahlungen, wenn man bis 64 durchhält.

Am Abend muss man den Fernseher leiser stellen, weil sich Gewerkschaften und Regierungsmitglieder anschreien. Am Donnerstag ruft auch die gemässigte und grösste Gewerkschaft CFDT zum Demonstrieren auf. Obwohl sie die Ansicht der Regierung teilt, eine Universalrente, ohne die Spezialkassen, wäre besser.

Zwei Jahre länger zu arbeiten, halten nur 34 Prozent der befragten Franzosen für eine gute Idee.

Bis Weihnachten werden nun Gegner und Befürworter der Reform zählen, wie viele Menschen demonstrieren (zum Streikauftakt waren es 800'000). Sie werden versuchen zu erahnen, gegen wen sich der Zorn richtet, wenn die wenigen Züge, die fahren, so voll sind, dass Sicherheitspersonal den Bahnsteig absperren muss. Sind die gestrandeten Pendler sauer auf die Gewerkschaften oder auf die Regierung?

Die Umfragen geben keine eindeutige Antwort. Laut Meinungsforschungsinstitut Harris Interactive unterstützen 59 Prozent der Befragten den Streik. Gleichzeitig finden 54 Prozent der Befragten es gut, dass Sonderregelungen abgeschafft werden. Aber zwei Jahre mehr arbeiten, wie Philippe es präsentiert hat, halten nur 34 Prozent der Befragten für eine gute Idee.

Dienstagmittag, linkes Seine­ufer, an der Place Vauban. Laurence Bernard steigt aus dem Bus aus, den die Gewerkschaft CGT gechartert hat, um Mitglieder zur Demonstration nach Paris zu ­fahren. Bernard ist 50 Jahre alt und Beamtin. Sie ist hier, weil sich «jetzt entscheidet, in welchem System wir leben werden». «Wir wollen Solidarität», sagt Bernard, «Macron will, dass jeder für sich kämpft.» Es gab Momente in Macrons Amtszeit, da war dieser Satz zutreffender. Zum Beispiel, als der Präsident 2017 per Verordnung die Rechte der Arbeitnehmer schwächte. Der Aufstand blieb aus. Eine wirkliche Mobilisierung gelingt den Gewerkschaften erst jetzt. Rentner wird schliesslich ­jeder irgendwann.