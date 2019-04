Wenn der ukrainische Wahlkampf zur Sportshow wird

Poroschenko, der als Präsident kaum Interviews gab – und wenn, nur sympathisierenden Journalisten -, dessen Auftritte bei Reisen in die Ukraine von Hunderten Sicherheitsbeamten abgeschirmt wurden und der kritische Frager statt mit Antworten lieber mit Ratschlägen bedachte, sie sollten in die Kirche gehen, führte in den vergangenen drei Wochen eine beispiellose PR-Offensive. Kaum ein ukrainischer Fernsehsender, der zuvor jahrelang erfolglos um ein Interview mit dem Präsidenten gebeten hatte, war vor Poroschenko sicher. Freilich immer ohne Selenski.

Denn der 41 Jahre alte Komiker pflegte bis in die letzen Tage vor der Wahl den Nicht-Wahlkampf, der ihn gerade wegen seines Mangels an politischer Erfahrung als weisses Blatt, auf das jeder seine Hoffnungen projizieren konnte, an die Spitze der Wählergunst geführt hat. Selenski verweigerte andere Fernsehduelle, er gab keine einzige Pressekonferenz, um sich kritischen Fragen zu seiner Person oder zu dem zu stellen, was er als Präsident vorhabe.

Und daran änderte auch der an eine Sportshow erinnernde Auftritt im Kiewer Olympia-Stadion am Freitagabend nichts. Gewiss, es war eine denkwürdige Szenerie für eine Präsidentschaftsdebatte, erst recht in einem Land, deren Kandidaten einer solchen Debatte seit 2004 noch vor jeder Präsidentschaftswahl beharrlich auswichen. Dass sich die Kontrahenten im Olympiastadion trafen, war eine Idee Selenskis: Angesichts der vorherigen Fernsehscheu Poroschenkos hatte der Komiker wohl geglaubt, der Präsident werde diese Herausforderung nicht annehmen. Doch Poroschenko akzeptierte die Idee nicht nur, sondern zeigte sich bei der Debatte noch einmal als der geübte Redner und mit allen Wassern gewaschene politische Veteran, der er nach zwei Jahrzehnten in der ukrainischen Politik ist.

Eigentlich waren die Kontrahenten im Olympia-Stadion streng getrennt. An beiden Enden des Stadions hatten die jeweiligen Stäbe eine Bühne aufgebaut, davor eine Fanzone für ihre jeweiligen Anhänger, die in der Mitte des Spielfeldes durch Metallsperren getrennt wurden. Auf den Rängen sassen weitere Zuhörer, viele mit blau-gelber ukrainischer Fahne um die Schultern. Insgesamt waren es gerade 22'000 Zuschauer (die meisten aus der Provinz antransportierte Anhänger Poroschenkos), die ins längst nicht volle Stadion kamen – und bestens gesichert wurden: Gleich 10'000 Polizisten hatte der Innenminister zur Sicherung der Debatte und Trennung der beiden Lager abgeordnet.

Was aber macht Poroschenko? Zwei Minuten vor Beginn der Debatte geht der Präsident über das ganze Feld und besteigt die Bühne Selenskis, drückt ihm die Hand und diskutiert dann auf einem Rednerpult neben seinem Kontrahenten. Der Händedruck freilich sollte die einzige versöhnliche Geste an diesem Abend bleiben.