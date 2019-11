Was von der Ära Juncker in Erinnerung bleibt

Die letzten Meldungen kommen aus dem Spital: Die Operation sei gut verlaufen, Jean-Claude Juncker könne die Intensivstation bereits wieder verlassen, so seine Sprecherin Mina Andreeva einen Tag nach dem schweren Eingriff. Der 64-Jährige mag es nicht, wenn man ihn zum alten Eisen zählt oder etwa auf die immer wieder kolportierten Alkoholprobleme anspricht. Aber am Ende ist nicht zu übersehen, wie sehr die fünf Jahre an seinen Kräften gezehrt haben.