Was über den mutmasslichen Täter von Hanau bekannt ist

Ein militanter Fremdenhasser

Ganz offensichtlich war R. ein Rassist. Wegen der Schwere des Falles hat die deutsche Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen bereits in der Nacht auf Donnerstag übernommen. Ein Sprecher sprach von «Anhaltspunkten für eine fremdenfeindliche Motivation». Auch der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte, nach jetzigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv «durchaus gegeben» (zum Nachrichten-Ticker).

Das Bekennerschreiben von R. offenbart eine verstörende Gedankenwelt. Wie der SWR berichtet, hat der mutmassliche Täter wesentliche Teile davon bereits im November 2019 verfasst. Der deutsche Politikwissenschaftler und Terror-Experte Peter R. Neumann hat das 24-seitige Bekennerschreiben bereits gelesen, wie er auf Twitter mitteilt. Vieles spreche für einen rechtsextremen Täter, der ein erhebliches psychisches Problem habe.

THREAD: What the #Hanau attacker's manifesto reveals about his motivation. @ICSR_Centre ... (Thanks to @BILD + @jreichelt for sharing the document with me.) — Peter R. Neumann (@PeterRNeumann) February 20, 2020

In seinem Pamphlet fordere R. die Auslöschung mehrerer muslimischer Länder in Nordafrika, dem Nahen Osten und Zentralasien, in denen eine hauptsächlich muslimische Bevölkerung lebt.

Frustriert und paranoid

Das Bekennerschreiben deute, so Neumann, auch auf eine schwerwiegende Paranoia hin. R. gebe an, sein ganzes Leben über überwacht worden zu sein. Donald Trump und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hätten seine Ideen gestohlen.

Der Täter gebe auch an, in den vergangenen 18 Jahren keine Beziehungen zu Frauen gehabt zu haben. Neumann bezeichnet den mutmasslichen Täter deswegen als sogenannten Incel. Dabei handelt es sich um eine Internet-Subkultur von Männern, die sexuell frustriert sind. Gemäss den Incels würden die Frauen ihre Körper als Machtinstrument ausspielen und den Männern Sex vorenthalten.

Die Ermittler haben neben dem Bekennerschreiben auch ein Video von R. gefunden. Aktuell arbeiten sie daran, beides auszuwerten (zur Rekonstruktion der Tat).

Wirre Verschwörungstheorien

Am 14. Februar veröffentlichte R. auf Youtube ein anderes – unterdessen gelöschtes –Video, das auf schwerwiegende psychische Probleme hinweist. In dem anderthalbminütigen Film wendet sich R. auf Englisch an die amerikanische Bevölkerung. Er spricht davon, dass Amerika von geheimen Mächten kontrolliert würde, fantasiert von Gedankenkontrolle und unterirdischen Militärbasen. Am Schluss sagt er, dass jetzt «Massnahmen» getroffen werden müssten. Ein Hinweis, dass er selber eine Gewalttat plant, gibt es in dem Video aber nicht.