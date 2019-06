War der Mord an CDU-Politiker ein rechtsextremistischer Anschlag?

Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ), die «Bild» und die «Süddeutsche Zeitung» berichteten übereinstimmend, der Festgenommene habe in der Vergangenheit der rechtsextremistischen Szene angehört. Im Moment prüfe man, ob er auch jüngst noch da aktiv gewesen sei.

Eine Reihe weiterer Straftaten

Die Polizei kam dem mutmasslichen Täter durch DNA-Spuren am Tatort auf die Spur. Beim Vergleich fand sich in der Datenbank des Bundeskriminalamtes ein Treffer, der auf den später Verhafteten hinwies. Dieser hatte offenbar bereits einmal eine schwere Gewalttat begangen und war der Polizei wegen einer Reihe weiterer Straftaten bekannt.

Laut FAZ prüfen die Ermittler derzeit, ob die Gewalttat an Lübcke eine Einzeltat war oder ob damit weitere Taten verbunden sein könnten. Es werde auch untersucht, ob es weitere Opfer gebe. Der Kasseler Ermittlungsrichter verhängte am Sonntagnachmittag Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen.

Nach Lübckes Tod jubelten Rechtsextreme und riefen zu «Vergeltungsschlägen» gegen weitere Politiker auf.

Schon bald nach dem gewaltsamen Tod von Lübcke hatte es Spekulationen über eine mögliche rechtsextremistische Täterschaft gegeben. Der Christdemokrat war 2015 ins Visier von Hetzern geraten, als er an einer Veranstaltung eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge verteidigte. Als Aktivisten des örtlichen Pegida-Ablegers ihn beschimpften, platzte Lübcke der Kragen: Wer christliche Werte wie die Hilfe für Menschen in Not nicht teile, dem stehe es frei, Deutschland zu verlassen.

Lübcke wurde danach in den sozialen Medien aus rechten Kreisen mit dem Tod bedroht und stand einige Monate unter Polizeischutz. Danach beruhigte sich die Lage. Im Februar dieses Jahres wurden die Verleumdungen gegen «Volksverräter» Lübcke aufgewärmt und erneut massenhaft verbreitet – unter anderem von der ehemaligen CDU-Politikerin Erika Steinbach.