Vergewaltigung, Mord: Proteste in Lausanne, Paris, Rom

Frankreich international in der Kritik

Auch in Frankreich und Italien haben am Samstag Tausende Menschen gegen Gewalt an Frauen und gegen Diskriminierung demonstriert. Die Proteste fanden in Paris und rund 30 weiteren französischen Städten statt sowie in Rom.

Unter dem Motto #Noustoutes (Wir alle) machten die Frauenrechtlerinnen in Frankreich unter anderem auf die hohe Zahl sogenannter Femizide aufmerksam – also Tötungen von Frauen wegen ihres Geschlechts.

Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AFP hat es in diesem Jahr mindestens 116 Femizide in Frankreich gegeben, im gesamten vergangenen Jahr waren es 121.

Die französische Regierung will am Montag Ergebnisse eines Runden Tisches gegen häusliche Gewalt vorstellen. Experten des Europarates hatten Frankreich diese Woche einen Mangel an Schutzunterkünften und zu laxe Gesetze vorgeworfen.

Die Proteste in Paris: