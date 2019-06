Verblendete Klimaaktivisten

Die Polizei hatte schon geahnt, dass die Situation eskalieren könnte – und es hatte deshalb fast etwas Rührendes, wie sie mit einem Brief die Jugendlichen von «Fridays for Future» vor allfälligen Straftaten beschützen wollte, quasi als Vorabinformation. Die Beamten wollten verhindern, dass sich die selbst ernannten Klimaschützer von der linksradikalen Bewegung «Ende Gelände» instrumentalisieren lassen, die am Wochenende den Braunkohle-Tagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen stürmen wollte.