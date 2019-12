Ukraine und Russland vereinbaren Waffenstillstand in Ostukraine

Das Gipfeltreffen endete mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung. Der dritte wichtige Punkt dieses Dokuments betrifft die Räumung von Minen, ein entsprechender Plan soll bis März 2020 umgesetzt werden. Die vier Staatschefs einigten sich ausserdem darauf, sich innerhalb der kommenden vier Monaten wieder im Rahmen des Normandie-Formates zu treffen. Das letzte Treffen im Normandie-Format hatte im Dezember 2016 in Berlin stattgefunden. Merkel sagte am späten Montagabend, sie sei zufrieden: «Wir haben heute die Zeit des Stillstands überwunden.»

Der Dialog zwischen Russland und der Ukraine wurde auf Initiative Macrons wieder aufgenommen. Frankreichs Präsident hatte das bereits für den September in Aussicht gestellt. Es hatte dann jedoch deutlich länger gedauert, die Staatschefs an einen Tisch zu bringen.

Das Treffen begann mit bilateralen Gesprächen. Macron und Merkel redeten unter vier Augen jeweils mit Selenskij und Putin. Um 17.30 Uhr folgte die zweistündige Unterredung aller vier Staatschefs. Vor einem gemeinsamen Abendessen diskutierten auch Selenskij und Putin eine Viertelstunde lang allein miteinander.

Eine Pressekonferenz wurde wiederholt verschoben, weil die Gespräche länger dauerten als erwartet. Das einzige Kurzstatement, das Selenskij abgegeben hatte, war nonverbaler Natur. Bei seinem Eintreffen im Innenhof des Élysée-Palast machte er für die Kameras ein siegesgewisses Victory-Zeichen. Dies dürfte vor allem als Botschaft an die Bürger in der Ukraine zu verstehen sein. In Kiew hatten Demonstranten ein Protestcamp eingerichtet, um während des Treffens in Paris davor zu warnen, dass der unerfahrene Selenskij sich von seinem russischen Amtskollegen über den Tisch ziehen lassen könne.

Putin sagte am späteren Abend wartenden Journalisten auf Englisch, er sei «happy», glücklich, mit dem Ergebnis der Verhandlungen. Doch einen wirklichen Durchbruch gab es ukrainischen Quellen zufolge nicht. Ein Mitglied der Kiewer Delegation sagte der Ukrainska Prawda, Putin sei nicht bereitgewesen, Kiew vor Wahlen in den Separatistengebieten Donezk und Lugansk die ganze Kontrolle über die Grenze zu Russland übernehmen zu lassen. Putin habe darauf bestanden, dass erst in den «Volksrepubliken» Donezk und Lugansk gewählt werden müsse – dies würde die Dominanz Moskaus dort festschreiben.