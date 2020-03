Türkei lässt Flüchtlinge durch – Athen verstärkt Grenze

Vorwürfe an Türkei

Der griechische Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos warf der Türkei unterdessen vor, den Zustrom von Migranten an der gemeinsamen Grenze organisiert zu haben. Allein am Evros hinderte die griechische Polizei nach neuesten Angaben knapp 10'000 Menschen daran, diese Grenze zu überqueren, wie das Migrationsministerium in Athen am Sonntag mitteilte. Das griechische Aussenministerium sprach von einer gezielten Desinformationskampagne der Türkei.

Aus Regierungskreisen in Athen hiess es, der türkische Präsident instrumentalisiere die Millionen Flüchtlinge und Migranten in seinem Land, um die EU zu zwingen, ihm mehr Geld zu zahlen, damit er seine Politik und Militäraktion in Syrien fortsetzen könne. Griechenland habe mit dem Krieg in Syrien nichts zu tun und werde nicht den Preis dafür bezahlen, hatte Regierungschef Mitsotakis am Freitag erklärt.

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu schrieb am Sonntag auf Twitter, bis zum Morgen hätten 76'358 Menschen von der türkischen Provinz Edirne aus die Grenze zur EU passiert.

Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun schrieb auf Twitter, syrische Flüchtlinge seien nicht dazu gezwungen, die Türkei zu verlassen. Sie stünden nach wie vor unter «temporärem Schutz». «Sie können bleiben, wenn sie wollen. Sie können gehen, wenn sie wollen.»

Verstärkte Patrouillen in Ägäis

Verstärkt wurden nach griechischen Regierungsangaben auch die Patrouillen in den Meerengen zwischen den griechischen Inseln und der türkischen Ägäisküste. Am Sonntagvormittag kamen nach Berichten griechischer Fernsehsender gut 400 Menschen auf der Insel Lesbos an. «Mehr Boote sind unterwegs. Die türkische Küstenwache stoppt sie nicht», sagte der Nachrichtenagentur DPA ein Offizier der Küstenwache am Sonntag.